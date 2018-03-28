Dolar yükseliyor! Dolar kuru ne kadar oldu? Dolar 4 lirayı aştı…

Dolar rekor seviyelerde seyrederken vatandaşlar dolar ne kadar oldu sorusunu soruyor. Dolar kurundaki yükseliş doların 4 lirayı aşmasına neden oldu. Saat 10:30 dolaylarıda 4 lira seviyesine yükselen dolar, adım adım yükseliyor. İşte günün dolar kuru detayları...

Dolar ve euro’da yükseliş sürerken bir rekor geldi. Dolar 4 liranın üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı. Piyasadaki her şeyin fiyatını doğrudan etkileyen doların fiyatı vatandaşlar tarafından büyük merakla takip ediliyor. Dolar an itibariyle 4 liranın üzerinde seyrediyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Bankacılar yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesinin yabancı yatırımcının tahvil piyasasından çıkmasına ve faizlerde yükselişe neden olduğunu; yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarını kapamalarının da TL'de değer kaybı ve son dönemde negatif ayrışmayı sürdürdüğünü belirtiyor. Global tarafta ise ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirmesinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişeleri geçen hafta güvenli varlıklara talebi artırmış, analistler Cuma günü Asya saatlerinde Japon yatırımcıların yüksek faiz farkından yararlanmak üzere aldıkları Japon yeni/TL kısa pozisyonları kapatmaya yönelmesiyle kurda 4.0375 ile rekor seviyenin görülmesine neden olduğunu belirtmişti.