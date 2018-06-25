Dolar’da son durum! Dolar ne kadar oldu? Seçimler bitti ve dolar da hareket gözlendi… İşte dolar kuru

Seçim sonuçlarının ortaya çıkmasıyla Dolar/ TL ne kadar oldu? Dövizlerde de seçim sonuçlarıyla beraber hareketlenme meydana geldi döviz kurlarında aşağı doğru hareket gerçekleşti, peki son gelişmelere göre dolar kuru ne durumda, işte dolar ne kadar oldu sorusunun cevabı ve son durum...

Dolar kuru seçimlerle beraber yeniden konumlandı ve aşağıya doğru yönelen bir hareket gerçekleştirdi. 25 Haziran sabahı dolarda son durum belli oldu. Dolar/TL 4.5582/4.5650 seviyesinde bulunuyor. Piyasalarda ilk etapta seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla kısa vadeli bir iyimserlik muhtemel görüldü. Ancak uzmanlara göre liradaki düşüş devam edebilir. TL dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 20'nin üzerinde değer kaybederken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise 450 baz puanın üzerinde yükseldi.

DOLAR ARTIŞA GEÇTİ!

DOLAR’DA HAREKET NASIL OLACAK?

Bürümcekçi Danışmanlık'tan Haluk Bürümcekçi, yurt dışı piyasalar sakin oldukça yurt içinde piyasalarda ilk etapta bekleme yönünde tepki verilebileceğini ancak küresel piyasalarda bozulma başlaması halinde seçim sonuçlarının çok etkili olmayacağını ve Türkiye'den çıkış eğiliminin devam edeceğini söyledi. Dolar/TL Erdoğan'ın bir söyleşisinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle “para politikalarında daha etkin bir başkan” görüntüsü vermeye mecbur olduğunu söylemesiyle piyasalarda sert dalgalanmalar gözlenmiş, dolar/TL 23 Mayıs'ta 4.9290 ile tarihi zirveyi görmüştü.