Dolarda yıl sonu beklentisi 4.22 oldu

TCMB Beklenti Anketi'nde 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 4,22 olarak gerçekleşti. Bir önceki dönem anketinde yıl sonu beklentisi 4,10 olarak tahmin edilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Nisan dönemi beklenti anketini açıkladı. Buna göre; 2018 yılı Nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,03 iken, bu anket döneminde yüzde 1,23 oldu. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,66 ve yüzde 0,76 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,32 olarak gerçekleşti. 2018 yılı Nisan ayı beklenti anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 77 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,49 iken, bu anket döneminde yüzde 10,07’ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,24 iken, bu anket döneminde yüzde 9,62 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,31 ve yüzde 8,63 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2018 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 23,7 olasılıkla yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 27,3 olasılıkla yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 19,2 olasılıkla ise yüzde 10,00-10,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 34,8’inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 27,5’inin beklentilerinin yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 17,4’ünün beklentilerinin ise yüzde 10,00-10,49 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2018 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 23,3 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 27,8 olasılıkla yüzde 8,50 8,99 aralığında, yüzde 19,5 olasılıkla ise yüzde 9,00-9,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,4’ünün beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 31,3’ünün beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 17,9’unun beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,53 iken, bu anket döneminde yüzde 12,77 oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,75 ve yüzde 12,96 olarak gerçekleşti. 2018 yılı Nisan ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 13,55, 13,55, 13,52, 13,34, 12,91 ve 12,01 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,52 iken, bu anket döneminde yüzde 12,89’a yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,13 ve yüzde 12,52 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri tüm vadeler için yüzde 8,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

2018 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,10 TL iken, bu anket döneminde 4,22 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,19 TL ve 4,33 TL olarak gerçekleşti.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 48,2 milyar dolar iken, bu anket döneminde 50,8 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 47,7 milyar dolar ve 49,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken, bu anket döneminde yüzde 4,7 oldu. 2019 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

İHA