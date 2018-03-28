Dolardaki artış devam eder mi? Uzmanlar değerlendirdi

Dolar/TL sabah saatlerinde 4 TL'nin üzerine çıktı. Peki bundan sonra ne olacak? Dolar/TL nasıl bir seyir izleyecek? Uzmanlar sozcu.com.tr'ye yorumladı.

Teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin daha sıkı denetimlere tabi olacağı endişeleri küresel piyasalarda olumsuz havaya neden olurken, kendine özgü riskler nedeniyle geçen hafta illikit piyasada tarihi zirveyi gören dolar/TL, bugün 4 seviyesini aştı. Uzmanlar dolarda yaşanan bu yükselişi sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

“TÜRK LİRASI HER ORTAMDA DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR”

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Dolarda yaşanan yükseliş hakkında sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada doların bugün tekrar aşağı dönse de tekrar üst seviyeleri deneyeceğini söyledi. “Doların 4’ü görmesi tamamen psikolojik bir seviyeyi test etmesi. Yoksa ha 3.98 ha 4 seviyesi… Çok da fark yok…” diyen Muratoğlu, “Bugün tekrar aşağı dönse de artık cin şişeden çıktı, illa yukarıyı deneyecek! Kamu, görüntüyü kurtarmak adına aşağıya baskıyı artıracak. Esasen sepet kur da 4.4772’yi geçerek rekor kırdı. Türk Lirası her ortamda değer kaybetmeye devam ediyor. En tehlikelisi faizlerin yüzde 14.33 seviyesindeyken bu durumun gerçekleşmesi. Bu durumu değiştirecek ne var? Hiç bir şey…” açıklamasında bulundu.

TL İLK SIRADA

Gelişmekte olan ülke paralarında algının olumsuz olduğunu ve bu ayrışmada da ilk sırayı TL’nin aldığını belirten GCM Forex Menkul Kıymetler A.Ş. Araştırma Uzmanı Enver Erkan, küresel risk iştahının, ABD teknoloji sektöründeki satışlar ve ABD/Çin arasındaki ticaret savaşı haber akışının kötüleşmesinden dolayı düşük olduğunu belirtti. “Ayrışmalar bu dönemde iyice netleşti, bu bakımdan dolar endeksi de her ne kadar yukarı gitmese de gelişen ülke kurları üzerindeki olumsuz algı biraz daha net bir duruma gelmiştir.” diyen Erkan, “İç faktörler de elbette geniş resimde fiyatlamaların içinde var, Trump'ın başlattığı ticaret savaşları da şu anda fon yöneticilerinin düşük risk iştahında TL ve gelişen ülke kurlarına temkinli yaklaşmasına neden oluyor.” ifadelerini kullandı.

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Yükseliş trendinin alt noktası 3,9525 – 3,9350 bölgesinin üzerinde pozitif görünümüne devam eden dolar/TL kurunda 3,95 – 3,99 bandının üst noktasına göre gerçekleşen fiyatlama davranışının yukarı yönlü hareketler açısından önem arz ettiğini belirten Enver Erkan, “Dolar kuru ilgili bölge üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını 4,00 ve haftalık grafikte üzerinde durduğumuz 4,0190 seviyelerine doğru trend yönlü fiyatlama davranışı izlenebilir. Dolar/TL kurundaki son çıkışa rağmen tepki satışı düşüncesinin gündemimizde yer alması içinse, 3,99 altı fiyatlama gerekmektedir. Bu durumda 3,97 ve bandın alt noktası 3,95 seviyesine doğru geri çekilmeler izlenebilir. Bu tarz bir geri çekilme oluşsa dahi ana beklentinin 3,9525 – 3,9350 bölgesi üzerinde pozitif olduğu unutulmamalıdır.” açıklamasında bulundu.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR İÇİN RİSKLER ARTIYOR

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada dünyada faizlerin yükselmesinin gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkilediğini belirtti. “Özellikle LIBOR tarafındaki yükselişin bizim gibi dış finansman ihtiyacı yüksek ve gelişmekte olan ülke piyasaları için risklerin arttığını gösteriyor” diyen Nalbantlı, “Kısaca tanımlamak gerekirse, LIBOR; büyük bankaların Londra'da kısa vadeli borç vermekte kullandıkları faiz. Overnight Indexed Swap rate(OIS) ise, bankaların birbirinden borçlanırken ödediği faizdir.” dedi.

“BANKALAR KREDİ VERMEKTE ZORLUK ÇEKECEKLER”

Türk bankaların, kullandığı sendikasyon kredilerinde o vadeye eş değer LIBOR ve Türkiye riskini gösteren faiz farkını ödediğinin altını çizen Nalbantlı, “Son dönemde üzerinde çok durulan LIBOR-OIS spreadi 2012'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması ve yükselişin devam etmesi bankaların daha yüksek faizle borçlanacağı anlamına geliyor. Yüksek faizle borçlanan bankalar kredi vermekte zorluk çekecekler.” açıklamasında bulundu.

“4.06-4.12 BÖLGESİNİN GÖRÜLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Son gelen cari açık ve yüksek enflasyon verileri dışında erken seçim tartışmalarının kurdaki yükselişi tetiklediğini belirten Nalbantlı, “Dolar TL'de aylık grafikte bayrak ve flamalar var. Bunların ortalama hedefi 4.17-4.23 arası. Kısa vadede ise 3.95 seviyesinin destek olduğunu 3.98 seviyesinin üzerinde kalıcılık halinde ise 4.06 ve 4.12 bölgesinin görülebileceğini düşüyorum.” ifadelerini kullandı.