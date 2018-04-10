Dolardan tarihi rekor! Dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar oldu? Suriye'de kimyasal silah kullandığı ve 75 kişinin hayatını yitirdiği iddiası Rusya ile ABD'nin yeniden karşı karşıya gelmesine neden oldu. Siyasi gerginlikler sonucu dolar yeni bir rekora imza attı. İşte 10 Nisan dolar fiyatı...

Dolar 4.1358 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı; günlük artış yüzde 1.41’i buldu. Küresel satış baskısının yanında iç siyaset, yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları daha satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor. Bugün Rusya piyasalarındaki kayıplar açık ara benzer para birimlerini aşta da TL ruble hariç diğer para birimlerine kıyasla dolar karşısında daha çok değer kaybediyor.

Yurtdışında her ne kadar bugün aksi olsa da ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, ABD-Rusya gerginliği ve Suriye'deki gelişmeler piyasalarda endişe yaratırken, yurtiçinde iç siyasette faizlerin düşürülmesi için konuşulan paket, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu yetkililere yönelik eleştirileri, eleştirilerin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiası gibi unsurlar TL üzerinde baskı unsuru.

Türkiye piyasalarına ilişkin makro endişeler ise yüksek büyümenin de tetiklediği yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir araya gelmesinden kaynaklanıyor.