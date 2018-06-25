Doları düşüremedi kredi faizini artırdı

Merkez Bankası’nın dolardaki yükselişin önünü kesmek için yaptığı faiz artışı, TL’nin toparlanmasına yardımcı olamadı. Ancak kredi faizleri 2009’da görülen seviyelere ulaştı.

Merkez Bankası yüksek döviz kuruna çare olsun diye iki ayda toplam 500 baz puan faiz artırdı. Ancak, yüzde 17.75'e çıkan fonlama faizi doların ateşini tam anlamıyla söndüremedi. Türkiye, en son faiz artışları ile 180 ülke arasında en yüksek faiz veren yedinci ülke konumuna erişti ancak bu oran bile yabancı sermayeyi cezbetmedi. Dolar düşmedi ama tüketiciyi ilgilendiren faizler rekor seviyelere çıktı. Nisan ayı sonundan bu yana ihtiyaç kredisi faizleri 430 baz puan, ticari kredi faizleri 642 baz puan ve taşıt kredisi faizleri 446 baz puan yükseldi.

TİCARİLER ZİRVE YAPTI

İhtiyaç taşıt ve ticari kredilerinde faiz oranları yüzde 20'yi aşarak 2009 seviyelerine ulaştı. Kredi kartı gecikme faizlerinde de artış bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2017 yıl sonunda yıllık maliyeti yüzde 19.52 düzeyinde bulunan ortalama ihtiyaç kredi faiz oranı mayıs sonuna kadar 75 baz puan artarak yüzde 20.25 düzeyine ulaştı. Ancak en hızlı sıçrama bu tarihten sonra oldu. MB'nin 7 Haziran'da 125 baz puanlık faiz artışının da yansımasıyla 15 Haziran haftasında faiz oranları rekor seviyelere ulaştı. Böylece ihtiyaç kredilerinde bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı yüzde 24.26'ya ulaştı. İhtiyaç kredilerinde bu orana en son 2009 yılının Ocak ayında ulaşılmıştı. Taşıt kredisi faiz oranı da nisan sonundan itibaren 446 baz puanlık artışla yüzde 17.91'den yüzde 22.37'ye yükseldi. Böylece taşıt kredilerinde faiz oranı son 10.5 yılın (Aralık 2008) zirvesini gördü. Ticari kredi faiz oranı da aynı dönemde rekor yükseliş eğilimini sürdürdü. Nisan sonunda yüzde 16.32 seviyesinde bulunan ortalama ticari kredi faiz oranı, haziran ayının ikinci haftasında yüzde 22.74'e ulaştı. Bu seviye en son 2009 Ocak ayında görülmüştü.

KONUT KREDİSİ DE ARTTI

Aynı süreçte konut kredisinde durum tersine işledi. Konut satışlarının artmasını isteyen hükümet kamu bankaları öncülüğünde aylık faizi yüzde 0.98'e düşürdü. Konutta faiz oranını psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına düşüren banka sayısı oldukça sınırlı kalsa da bu süreçte bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları 176 baz puan düştü. Nisan ayında yüzde 14.96 ile son 9 yılın zirvesine yükselen konut kredi faiz oranı, mayıs ve haziran ayında gerileyerek yüzde 13 sınırına kadar indi.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE AYLIK FAİZ YÜZDE 2’Yİ AŞTI

27 Nisan haftasında bankalarca kullandırılan kredilerin ortalama faiz oranı olan yüzde 19.96'ya göre hesapladığımızda, 10 bin TL tutarında 36 ay vade ile ihtiyaç kredisi çeken birinin toplam geri ödemesi 14 bin 106 TL idi. 15 Haziran haftasına geldiğimizde faiz yüzde 24.26'ya kadar çıktı. 10 bin TL 36 ay vadeli kredini geri ödeme tutarı 15 bin 284 liraya kadar çıktı. Şu anda beş banka ihtiyaç kredisinde aylık faiz yüzde 2'nin üzerine çıkmış durumda. En düşük faiz oranı yüzde 1.59 olurken, en yüksek oran ise yüzde 2.2'ye çıkıyor