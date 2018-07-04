Doları yoldan çıkaracak

Enflasyonun yüzde 15.39’a yükselmesinden sonra Merkez Bankası’nın TL’yi korumak için ilave tedbir alması gerektiği belirtiliyor. Yatırımcılar Merkez Bankası’nı yakın takibe aldı.

RECEP GENEL- SÖZCÜ

Enflasyonun yüzde 15.39'a kadar yükselmesi kurların yeniden hareketlenmesine neden oldu. Dolar, 4.6864 liraya kadar yükselirken, Euro 5.4615 lirayı gördü. Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo faizini (politika faizi) yüzde 17.75 seviyesinde tuttuğu göz önüne alındığında reel faizin yüzde 2.36'ya gerilemesinin TL'ye olan yabancı yatırımcı ilgisini olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Uzmanlar, enflasyondaki yükselmenin devam edeceğinin de göz önünde bulundurularak Merkez Bankası'nın para politikasını gözden geçirmesi gerektiğini dile getiriyorlar. Serbest piyasada dolar 4.6240 liradan, Euro 5.3800 liradan güne başladı. Enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra kurlar hareketlenirken borsada satışlar öne çıktı. Dolar günü 4,6850 liradan, Euro ise 5.4600 liradan tamamladı. Borsa İstanbul yüzde 0.26'lık yükselişle 97.027 puandan açıldı. Gün içinde satış baskısı altında kalan BIST 100 endeksi günü yüzde 0.19 kayıpla 96.588 puandan kapattı. Merkez Bankası toplantısında faiz artışı seçeneğinin masada olacağını ifade eden ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Faiz koridorunun üst sınırının yüzde 19.25 ve geç likidite penceresi faizinin yüzde 20.75 seviyelerinde olması, manevra alanı bulunduğu algılaması yaratıyor. Bu doğrultuda, MB 24 Temmuz'daki toplantısına kadar TL'nin göstereceği reaksiyonu ve enflasyon beklentilerini yakından takip edecektir” dedi.

HAZİNE BORÇLANACAK

Hazine'nin önümüzdeki dönemde yüklü bir borçlanma programına sahip olması da piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. Hazine temmuz ayında 6 ihale ile toplam 17.5 milyar TL iç borç servisine karşılık 20.9 milyar TL iç borçlanma öngörüyor. Mayıs'ta 4 milyar lira iç borç servisine karşılık 4.4 milyar lira, haziranda ise toplam 14.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 15.7 milyar lira iç borçlanma gerçekleştiren Hazine'nin yüklü borçlanma programı tahvil faizleri üzerinde ilave baskı oluşmasına neden oluyor. Enflasyondaki yükseliş ve kredi faizlerinde yaşanan artışın Hazine ihalelerine de yansıması bekleniyor. Nitekim dün 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.23 seviyesine yükselirken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 19.41'den işlem gördü. Ayrıca, giderek gerginleşen ticaret savaşlarının yeni bir boyut kazanması da para piyasalarını olumsuz etkiliyor.

MERKEZ BANKASI’NIN SAKLANACAK YERİ YOK

Yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda enflasyon verisini yorumlayan Londra merkezli varlık yönetimi şirketinden gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash, “Veri o kadar kötü ki sonuçları iyi olabilir. Merkez Bankası'nın (MB) 24 Temmuz'da düzenlenecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında saklanacak yeri kalmadı. Faizleri bir kez daha artırmaları yönünde güçlü bir beklenti oluşacak” dedi. MB'nin faiz artırarak tepki verip vermeyeceğinin 24 Temmuz'daki toplantıda görüleceğini dile getiren Nomura gelişmekte olan piyasalar stratejisti Henrik Gullberg, “Ancak piyasada TCMB'nin faiz artırmamak için oldukça baskı altında olduğu algısı var. MB'nin zayıf TL'nin daha fazla enflasyona neden olduğu ancak sonrasında verilen yetersiz tepkinin TL'de daha fazla zayıflığı tetiklediği bu kısır döngüyü kırması gerekiyor. Faizleri agresif bir şekilde artırmaları gerekiyor” dedi.