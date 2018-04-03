Dolar/TL ne kadar oldu? (03.04.2018)

Son birkaç haftada yaşanan sert yükselişlerin ardından gerileyen, Paskalya tatilinde ise hacimsiz yatay bir seyir izleyen dolar/TL ticaret savaşlarına ilişkin devam eden endişelerle güne yükselişle başladı.

Bankacılar bugünün en önemli gelişmesinin Mart ayına ilişkin enflasyon verileri olacağını belirtirken, diğer taraftan ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler de yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Reuters’ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) Mart ayında medyan bazında yüzde 1 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise bir önceki anketteki yüzde 9.15’ten yüzde 9.42’ye yükseldi.

Enflasyonun Reuters anketi medyanına paralel gelmesi halinde yıllık enflasyon Şubat ayındaki yüzde 10.26 seviyesinden anlamlı değişim göstermeyecek.

Bankacılar TL’deki son dönemde görülen sert değer kayıplarını yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesine bağlıyorlar. Bu endişelerin bir araya gelmesiyle yabancı yatırımcıların tahvil satışları hızlanmış, carry trade pozisyonlarının kapanmasının da etkisiyle TL’de negatif ayrışma belirginleşmişti.

İllikit piyasada rekor seviye olan 4.0375’e yükselen dolar/TL geçen hafta Perşembe günü illikit piyasada 3.9350 seviyesine kadar gerilemişti. Kur bunun ardından Paskalya tatilinin de etkisiyle hacimsiz bir seyir izledi.

Dün günü 3.9650’nin hemen üzerinde tamamlayan dolar/TL bu sabah güne 0856’da 3.9752/3.9784 seviyesindeydi. Tarihi zirvesini aynı dönemde 4.5037 ile gören sepet bazında TL aynı saatte 4.4341/4.4381, 4.9728 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 4.8929/4.8974 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar enflasyon verilerinin ardından bu hafta ekonomik teşvik paketi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ziyaretlerini, dış piyasada ise ticaret savaşının nasıl bir süreç alacağını, Çarşamba günü açıklanacak ABD ISM hizmetler endeksi ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edecek.

Başbakan Binali Yıldırım haftasonu yaptığı açıklamada teşviklerin bu hafta açıklanacağını söyledi.

Son dönemde sert yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde de geçen hafta Perşembe günü yaşanan gevşeme sonrası sakin seyrediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.57 valörde son işlem yüzde 12.59 oldu.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.11 oldu.

REUTERS