Dolar/TL ne kadar oldu? (03.07.2018)

Küresel ticaret savaşları ve Almanya'da içişleri bakanının istifaya hazır olduğunu açıklamasının ardından euro/dolar paritesinde aşağı hareket gözlenirken, küresel piyasalardaki olumsuz havanın yanı sıra Hazine'nin Temmuz'da yüksek borçlanmaya işaret etmesinin de etkisiyle dolar/TL yönünü yukarı çevirdi. Dolar bugün 4.62 seviyelerinde işlem görmeye başladı.

Küresel olarak ise ABD ve Çin başta olmak üzere büyük ekonomilerin ticaret politikası alanındaki adımları yakından izleniyor. ABD’nin Çin’den ithal 34 milyar dolar tutarında üründen almaya başlayacağı gümrük vergisi Cuma günü yürürlüğe girecek. Öte yandan Almanya’da içişleri bakanının istifayı gündeme getirmesi göçmen politikaları hakkında hükümet içi anlaşmazlığın güçlendiğine işaret ederken, euronun dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz’da açıklaması bekleniyor. Bu tarihte açıklanırsa milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz’da TBMM’de yemin edecek. Erdoğan ise milletvekili yemin törenlerinin ardından yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Erdoğan’ın yemin etmesinin hemen ardından yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.