Dolar/TL ne kadar oldu? (05.06.2018)

Merkez Bankası'nın faiz artışı, 10 milyar dolara ulaşan likidite önlemleri ve sadeleştirme adımıyla tarihi zirvesinden oldukça uzaklaşan dolar/TL'de 24 Haziran seçimleri öncesi TCMB'nin olası yeni sıkılaştırma adımları, iç ve dış veri gündemi ile küresel piyasalar takip ediliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarıyla haftaya yükselişle 4.67 civarında başlayan dolar/TL enflasyon verilerinin hem endişe edildiği kadar yüksek gelmemesi hem de TCMB’den yeni sıkılaştırmaya işaret etmesiyle gerileyerek 4.60 civarında dalgalanıyor.

Tüketici fiyatları Mayıs’ta giyim ve ayakkabı ile ulaştırma grubu öncülüğünde beklentilerin üzerinde yüzde 1.62 artarken, yıllık bazda artış Nisan’daki yüzde 10.85’ten yüzde 12.15’e çıkarak altı ayın en yüksek seviyesine geldi.

Çekirdek endeksler yıllık bazda tarihi zirvelerine yükselirken, yıllık üretici fiyatları da 2003 bazlı seriye göre en yüksek seviyeye geldi.

TCMB’nin Mayıs ayı enflasyon verisine göre yeni para politikası tepkisi verebileceğine yönelik Londra’da verdiği sinyaller, verinin piyasalar tarafından çok daha yakından izlenmesine neden oldu.

Küresel piyasalarda ise euro İtalyan siyasetinde istikrar işaretlerinden destek bulurken, dolar beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin Fed’in yıl sonuna kadar üç faiz artışı daha yapacağı beklentilerini güçlendirmesinin ardından yen karşısında yükselişini sürdürüyor.

Euro dün 1.1745 ile 24 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün 1.1698 ile yatay seyrediyor.

Euro bir hafta önce 1.1510 dolar ile 10 ayın dip seviyesini görmesinden bu yana yatırımcıların İtalya’da hükümet kurulmasının ardından rahatlamalarıyla toparlanıyor.

İtalya’da hükümeti kuran Kuzey Birliği ve 5-Yıldız Hareketi partilerinin yüksek harcama planları bazı kaygılar uyandırdı ancak yeni Ekonomi Bakanı Giovanni Tria, partilerden hiçbirinin ve aynı zamanda kendisinin euro bölgesinden ayrılmak istemediğini söyledi

Enflasyon verisi öncesi 4.6470 seviyesinde işlem gören dolar/TL veri sonrası ilk tepki olarak 4.5950’ye geriledikten sonra dalgalı bir seyir izledi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinden dün açık ara pozitif ayrışan TL günü dolar karşısında yüzde 1.5’e yakın değer kazancı ile tamamladı.

Kur bu sabah da güne düne göre anlamlı bir değişim göstermeyerek saat 0902’de 4.5948/4.5970 seviyesinden başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 4.9814/4.9925, euro/TL ise 5.3700/5.3763 seviyesinde işlem görüyor.

Enflasyon verisinin ardından bankacılar en önemli dış gündem maddesinin önümüzdeki hafta gerçekleşecek ABD Merkez Bankası faiz kararına ilişkin oluşacak beklentiler olabileceğini belirttiler.

Fed’in bu yıl üç değil de dört defa faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesi TL ve benzer para birimleri için risk oluştururken son dönemde açıklanan ABD verileri bu beklentileri genel olarak güçlendiriyor.

Bankacılara göre iç tarafta ise en önemli gündem maddeleri bu haftaki TCMB faiz kararının ardından ise 24 Haziran’daki seçimler olmaya devam ediyor.

Bugün iç piyasada TCMB’nin aylık enflasyon gelişmeleri raporu, ve reel efektif kur endeksi izlenecek. Dış piyasalarda ise Avrupa’da hizmetler PMI verileri ABD’de ise ISM hizmetler endeksi izlenecek.

Tahvil piyasasında ise genel olarak yukarı yönlü ve dalgalı seyir gözleniyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.89 seviyesinden gerçekleşti. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.81 oldu.

REUTERS