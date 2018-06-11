Dolar/TL ne kadar oldu? (11.06.2018)

Borsa İstanbul'da seçim riskinden kaçan yabancıların ağırlıkta olduğu satışlarla düşüş yüzde 2'yi geçerken, dolar/TL 4.5180'e kadar yükseldi.

Analistler piyasalarda genel kırılganlığın devam ettiğini belirterek, buna olası bir Kandil operasyonunun da artıracağı jeopolitik risklerin eklendiğini belirtiyor. Ayrıca bu hafta merkez bankalarından gelecek sıkılaştırmanın da gelişen ülke piyasalarındaki hareketlerin dalga boyunu artırabileceğini belirtiyor. BIST-100 endeksi, saat 1103’te yüzde 2.34 düşüşle 93,631 puanda hareket ederken, bankacılık endeksi de yüzde 2.44 düşüşte. Bu sabah saat 0846’da 4.4730/4.4780 seviyesindeki hareketinin ardından 4.5180’e kadar yükselen dolar/TL saat 1106’da 4.5020/4.5047 seviyesinde hareket ediyor

.Yurtdışında ise Çarşamba günü ABD, Perşembe günü Avrupa, Cuma günü Japonya merkez bankalarının faiz toplantılarının sonuçları izlenecek.

Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7, yılın tamamında ise yüzde 4.5 büyümesi bekleniyor.

Öte yandan cari işlemler dengesinin Nisan ayında 5.3 milyar dolar, yılsonunda ise 53.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Fed tarafında yatırımcıların neredeyse tamamı bu yılın ikinci faiz artırım kararının alınmasını beklerken, asıl izlenen yıl sonuna kadar dört artırım yapılıp yapılmayacağına yönelik sinyaller olacak.

Avrupa Merkez Bankası’nın ise tahvil alım programını tamamlayıp tamamlamayacağına yönelik bir sinyal vermesi bekleniyor.

Kararını Cuma günü açıklayacak olan Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) aşırı gevşek para politikasında değişiklik yapması beklenmiyor.

GCM Menkul araştırma uzmanı Enver Erkan, yoğun olacak bu hafta kurdaki fiyatlamaları ağırlıklı olarak yurtdışı kaynaklı gelişmelerin belirleyeceğini söyleyerek, “Fed ve ECB’nin açıklamaları önemli olacak zira sıkılaşmayı düşünen bu merkez bankalarının açıklamaları gelişmekte olan ülke para birimlerinde dalga boyunu artırabilir. TL’nin nasıl reaksiyon vereceği önemli. Dolar/TL faiz artışlarına rağmen 4.45 seviyesinin altında kalıcı olamadı, bu seviyede dip bulmuş olabilir” dedi.

Ekonomik gidişat nedeniyle Fed’in daha sık faiz artırmayı değerlendirebileceğini, buna ilişkin bir açıklamanın kurda yukarı hareket yaratabileceğini söyleyen erkan, şöyle devam etti.

“Dolar/TL’nin 4.55-4.58 üzerinde kalıcı olup olmaması önemli. TCMB’nin son dönemde çok faiz artırmış olması ve reel faizin geldiği seviyeler nedeniyle TL’nin daha dayanaklı olmasını bekleyebiliriz, korunma gücü biraz daha arttı. Aşağı da ise şimdilik 4.45 veya 4.40 altında kalıcılık sağlayamıyor şimdilik.”

TCMB gündemini bankanın geçen yıl başından beri gerçekleştirdiği 950 baz puan artış sonrası geride bırakan piyasalar yurtdışı gelişmelerin yanı sıra seçim sürecine odaklanmış durumdalar.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM’deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de yakından izleniyor.

Seçilen cumhurbaşkanını aday gösteren partilerin TBMM’de yeterli bir çoğunluk elde edememesi olasılığı az değil. Bu ihtimal de piyasalarda ‘seçimlerin yenilenme riskini’ gündeme getiriyor ve bu endişenin kuvvetlenmesi halinde piyasalara satış baskısı olarak yansıması ihtimali göz ardı edilmiyor.

TCMB geçen hafta sadeleşme adımının bitimiyle birlikte politika faizinde beklentilerin üzerinde 125 baz puan daha artışı gitti. TCMB’nin Nisan ayından bu yana yaptığı faiz artışları 500 baz puana ulaşırken, ekonomistler atılan bu adımı TL’yi destekleme ve enflasyon görünümü açısından oldukça olumlu buluyor ancak para politikasının seçimlerin ardından nasıl bir yön izleyeceği TL cinsi varlıkların seyrinde belirleyici olacağını belirtiyor.

Piyasalarda son dönemde bozulan güven algısını ve bankanın kredibilitesini önemli ölçüde artıran bu kararlar sonrası dolar/TL 4.9290 olan tarihi zirvesinden uzaklaştı.

PPK sonrası 4.4560 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL geçen haftayı 4.4652 seviyesinden kapadı. Dolar/TL bu sabah saat 0846’da 4.4730/4.4780 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.8765/4.8802, euro/TL ise 5.2805/5.2835 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil piyasasında ise son bir ayda 250 baz puanlık yükseliş sonrası TCMB’nin kararı 10 yıllık tahvil getirisinde 30 baz puanlık düşüş yaratsa da seçim öncesi artan harcamalar, ihaleler ve enflasyon endişeleri ile son dönemde yoğun baskı altındaydı.

Tahvil/bono piyasasında geçen hafta yüzde 15.41 seviyesine kadar yükselen 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma dün spot kapanışta ortalama yüzde 15.11, valörde yüzde 14.95’e kadar geriledikten sonra son işlemde yüzde 15.01 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta son işlemde yüzde 18.72 seviyesindeydi.

REUTERS