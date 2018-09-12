Dolar ve euroda son durum: Dolar/TL ne kadar oldu? İşte son rakamlar…

Dolar bugüne nasıl başladı? Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen hafta düşüşe geçen dolar/TL 6.40'ın altında seyretmeye devam ediyor. İşte dolar ve euroda son durum...

Piyasalar yarın TCMB’den kuvvetli bir politika tepkisi beklerken küresel piyasalar da takip ediliyor.

ABD-Çin ticaret gerilimlerine ilişkin devam eden endişenin baskılamasına rağmen dolar, kaynakların Kanada’nın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeniden düzenlenmesi konulu müzakereleri çözmek için ABD’ye imtiyaz vermeye hazır olduğunu belirtmesiyle geriledi.

Dolar, Ottawa’nın müzakere stratejisi ile ilgili doğrudan bilgiye sahip iki Kanadalı kaynağın Ottawa’nın, NAFTA’yı yeniden yapılandırmak için müzakerelerde ABD’ye imtiyaz olarak Kanada süt piyasasına sınırlı erişim sunmaya hazır olduğunu söyledikten sonra hafif gerileyerek işlem gördü.

TL geçen hafta sert değer kazanmış. Cuma günü güne başladığı 6.60’lı seviyelerden 6.45’in altına sert gerilemişti.

Bankacılar TL’deki değer kazancında küresel piyasaların ötesinde TCMB’den bu hafta beklenen faiz artırımı beklentilerinin önemli rol oynadığını, bankanın “hatırı sayılır bir faiz artışına” gitmesini beklediklerini ve enflasyon verisi ardından yapılan açıklamaların etkili olduğunu belirtmişlerdi.

TCMB enflasyon verileri ardından yaptığı yazılı açıklamada son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiği belirtilerek, “Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” denilmişti.

Reuters anketine göre TCMB’nin Eylül ayı PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artırması bekleniyor.

Reuters’ın 11 kurumun katılımı ile yaptığı ankette tahminler geniş bir bantta değişiklik gösterirken, beklentilerin yoğunlaştığı bir oran bulunmuyor. Buna göre bir katılımcı Eylül’de 225 baz puan, iki katılımcı 300 baz puan, bir katılımcı 325 baz puan, iki katılımcı 425 baz puan, iki katılımcı 500 baz puan, bir katılımcı 575 baz puan, bir katılımcı 650 baz puan, bir katılımcı ise 725 baz puan artış bekliyor.

Bugün iç piyasalarda açıklanacak bir veri bulunmazken siyasi tarafta ise Türkiye Varlık Fonu (TVF) yönetim yapısında yapılan değişiklik sonrası süreç izlenecek. TVF Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı olarak belirlenirken Başkan Vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak atandı. TVF Genel Müdürlüğüne ise Zafer Sönmez getirildi.

Dış piyasalarda ise bugün genel olarak ABD verileri takip edilecek. ABD Ağustos ayına ilişkin üretici ve çekirdek üretici enflasyon verileri saat 1530’da açıklanacak.

Tahvil-bono piyasasında ise TCMB’nin faiz artış beklentilerine sert gevşeme sonrası yukarı yönlü bir seyir görülüyor. 8 Mart 2028 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 20.22 valörde son işlem yüzde 20.41 oldu. 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta 240 baz puana varan düşüş kaydetmişti. Bu hafta ise faiz genel olarak yukarı yönlü seyir izliyor.

REUTERS