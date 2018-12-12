Dolar/TL ne kadar oldu? (12.12.2018)

TL'nin dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmasıyla genel olarak yukarı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL bu sabah 5.35 civarında hareket ederken, yurt dışı veriler ve küresel piyasalardaki gelişmeler izleniyor.

Dolar/TL dün güne 5.32’li seviyelerden başladıktan sonra yükselişe geçerek 5.40 seviyesini aşarken, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL’nin dün dolar karşısındaki değer kaybı bir ara yüzde 1’i aştı.

AHL Forex notunda dolar/TL’nin zaman zaman gelen tepki hareketleriyle birlikte dün 5.30 psikolojik seviye üzerine ataklar gerçekleştirdiği ve 5.4053 seviyesinin test edildiği belirtilerek, “Dolar/TL’de takip ettiğimiz 5.30 seviyesi üzerindeki kalıcılık yeni işlem gününde devam edecek olursa tekrar yaşanabilecek yukarı yönlü denemelerde 5.3800, 5.4200 ve 5.5100 direnç seviyeleri takibimizde olacak. Yükselişlerin 5.51 direnci altında zayıf kalması durumunda ise 5.3000, 5.2500 ve 5.2150 destek seviyeleri takip edilecek” denildi.

PPK BEKLENİYOR

Bu haftanın asıl gündem maddesi ise TCMB’nin 13 Aralık’ta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak. Reuters’ın 20 kurumun katılımı ile yaptığı ankette hiç bir katılımcı yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinde değişiklik beklemiyor.

Piyasalarda geçen hafta açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri ardından 13 Aralık’taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dahil “erken faiz indirimi” beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL’de ciddi bir değer kaybı yaratmıştı. Bu çerçevede dolar/TL geçen hafta 5.46 seviyesine kadar yükseldi ancak TCMB ve FİKKO açıklamaları ardından bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalkmıştı.

Öte yandan TCMB’nin dün açıkladığı ödemeler dengesi TL’deki değer kaybının ithalatı yavaşlatması ve zayıf büyümeyle üst üste üçüncü ayında da fazla verdi.

FED’İN FAİZ POLİTİKASI BASKI UNSURU

Cari fazla verilmesi olumsuz bir gelişme olmasa da büyümenin yavaşlamasından kaynaklanması, TCMB’den faiz indirimlerine dair beklentiler ve yerel seçimlerin yaklaşıyor olmasının TL’de olumsuz fiyatlamaya neden olabileceği belirtilirken, bir yandan da Fed’in faiz politikasına ilişkin endişelerin de halen baskı unsuru olduğu belirtiliyor.

Türkiye-ABD ilişkilerinin de yön verdiği kurda Türkiye’nin enerji ithalatçısı olması nedeniyle petrol fiyatlarının seyri yakından izlenirken, küresel piyasalarda ticaret savaşları da yakından takip ediliyor.

Dolar yönünü yukarı çeviren ABD Hazine tahvil getirilerinden ve Brexit belirsizliğinden doları değer yitiren sterlinden destek bularak yaklaşık bir ayın zirvesine yakın seyrini sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters ile söyleşisinde Çin ile ticaret müzakerelerinin telefon üzerinde yürütüldüğünü ve iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasına varılacağından emin olana kadar Çin ürünlerinden alınan gümrük vergisini yükseltmeyeceğini ifade etti.

Trump ayrıca ulusal güvenliği artıracaksa veya Çin ile ticaret anlaşmasına varılmasını sağlayacaksa ABD Adalet Bakanlığı’nın Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei’nin üst düzey yöneticisi aleyhine başlattığı sürece müdahil olacağını ifade etti.

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Tahvil bono piyasasında da faizlerde yukarı hareket gözleniyor. Buna göre önceki gün spot kapanışta ortalama yüzde 17.37, valörde son işlemde yüzde 17.40 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.54, valörde son işlemde yüzde 17.72 seviyesindeydi.

Hazine dün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvil ihalesinde piyasadan ROT’ta 1.5 milyar TL, ihalede 504.4 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyar TL borçlandı.

Hazine’nin ağırlıklı borçlanmasını ihale yerine ROT’ta yapması nedeniyle ihalede faiz piyasa seviyesinin oldukça altında oluştu. Hazine’nin Aralık ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 18.62 oldu.

Aynı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 21, valörde son işlemde ise yüzde 21.37 seviyesindeydi.

REUTERS