Dolar/TL ne kadar oldu? (13.12.2018)

Dolar/TL bu sabah güne 5.35 civarında başladı. Piyasalar ise bugün saat 14:00'da Merkez Bankası'nın yapacağı PPK toplantısına odaklandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın birkaç gün içinde Fırat’ın doğusuna harekat başlatılacağını açıklamasının ardından dün ilk tepki olarak yükselen dolar/TL güne 5.35 civarında dünkü kapanışına yakın başlarken, piyasalar PPK toplantısına odaklandı.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, bugünkü PPK kararından bir değişiklik beklenmediğini söyleyerek, “Kur hala rahatlamadı, TCMB’den tek bir veriye dayanarak da faiz indirimi beklemek yanlış olur. Açıklamada enflasyon ve iktisadi faaliyete yönelik söylemler önemli olacaktır” dedi.

Son dönemde faiz indirimine yönelik spekülasyonların kuru rahatsız ederek 5.45’lere kadar yükselmesine neden olduğunu belirten Karadağ, “Faizde bir değişiklik olmaz ve olağanüstü bir açıklama gelmezse, faiz indirimi ile ilgili belirsizlik ortadan kalkacağından kurda bir rahatlama görebiliriz ancak bu yeni bir trend oluşumu anlamına gelmemeli. Dolar/TL 5.15 seviyelerine çekildiğinde bile buradan destek aldı. Kurun rahatlayabilmesi için yurtiçine yönelik algıda bozulma olmaması gerek” dedi. Karadağ Fitch’ten de bir not indirimi beklentisi olmadığını ancak açıklama öncesinde kurda bir miktar baskı yaratabileceğini belirtti.

Fitch’in Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesini 14 Aralık’ta açıklaması bekleniyor. Yurtdışında ise bugün saat 1000’da Almanya TÜFE, saat 1545’te ECB politika faizi, saat 1630’da ise ABD işsizlik maaş başvuruları açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden temizlemeye yönelik harekatı birkaç gün içinde başlatacağız. Hedefimiz asla ABD askerleri değil, bölgedeki terör unsurları” dedi.

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Erdoğan, “Bu adım siyasi çözümün önünün açılmasına ve ABD ile daha sağlıklı işbirliği imkanı oluşturmamıza imkan verecek. ABD ile Suriye politikasında derin görüş ayrılıklarımız daha büyük işbirliğinin önünde engel olmamalı” diye konuştu.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik tek taraflı herhangi bir askeri harekatı endişe verici olarak niteleyerek, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bankacılar harekatın jeopolitik riskleri artıracak olması nedeniyle kurda yükseliş etkisi yarattığını belirterek, bu çerçevede önümüzdeki günlerde ABD ile ilişkilerin nasıl seyredeceğinin piyasalarda yakından takip edileceğini belirtiyor.

Tahvil bono piyasasında ise önceki gün ise yüzde 17.72 seviyesinden kapanan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 18.00, valörde yüzde 18.05’e kadar yükseldikten sonra son işlemde yüzde 17.99 seviyesindeydi.

Önceki gün yüzde 21.37 seviyesinden kapanan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün yüzde 21.48’e kadar yükseldikten sonra valörde son işlemde yüzde 21.36 seviyesindeydi.

Bankacılar tahvil faizlerindeki yükselişte Hazine’nin önceki günkü gerçekleştirdiği ihalenin etkili olduğunu belirtiyor. Hazine iki yıllık gösterge tahvil ihalesinde piyasadan ROT’ta 1.5 milyar TL, ihalede 504.4 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyar TL borçlandı.

Hazine’nin ağırlıklı borçlanmasını ihale yerine ROT’ta yapması nedeniyle ihalede faiz piyasa seviyesinin oldukça altında olan yüzde 18.62 seviyesinde oluştu.

REUTERS