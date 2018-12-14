Dolar/TL ne kadar oldu? (14.12.2018)

TCMB'nin dün Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmemesinin ardından dolar/TL bir süredir sıkıştığı 5.30-5.40 bandında hareketine devam ederken, piyasada küresel gelişmelerin yanı sıra bu akşam açıklanacak olan Fitch değerlendirmesi izlenecek.

Bu akşam piyasa kapanışının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

Fitch ekonominin makro istikrarını bozucu risklerin artmasını gerekçe göstererek 13 Temmuz’da Türkiye’nin kredi notunu bir kademe düşürmüş ve BB+’dan BB’ye indirmiş, görünümü ise “durağan”dan “negatif”e çevirmişti. Bu değerlendirmede ise not tarafında bir değişiklik beklenmiyor.

Dünkü PPK açıklaması öncesi 5.3560 seviyesinde olan dolar/TL, kararın ardından 5.3050’ye kadar geriledikten sonra iki yönlü dalgalandı.

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tuttuğu yılın son Para Politikası Kurulu (PPK)toplantısında enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağını belirtti. Ekonomistler bankanın enflasyona ilişkin görüşün bir miktar iyimserleştiğinin görüldüğünü ancak risklere dikkat çekilmeye devam edildiğini belirttiler.

Ancak Ekim PPK metninde “Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir” şeklinde yer alan ifade Aralık’ta “Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir” şeklinde yer aldı. Metinden “kararlılıkla” ifadesinin çıkarılması ise ekonomistler ve piyasa tarafından TCMB’nin yılın ilk çeyreğinde erken faiz indirimlerine başlayabileceği şeklinde algılandı.

“SÖZLÜ YÖNLENDİRME OCAK PPK TOPLANTISINDA DEVAM EDEBİLİR”

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, PPK mesajlarının genel olarak sıkı duruşun korunacağı görüşünü teyit etse de gelecek döneme dair önemli bir sözlü yönlendirme değişikliğine gidildiğini belirterek, “Daha önce yılın ilk yarısından önce para politikası ayarlaması yapmasını beklemediğimiz TCMB büyümede gözlemlenen ve devam edeceği konusunda piyasa konsensüsü bulunan ivme kaybını da gözeterek yılın ilk çeyreğinde ‘diğer şartların da sabit olması durumunda’ yeniden aşağı yönlü ayarlama yapabilir. Sözlü yönlendirme Ocak PPK toplantısında da devam edebilir” dedi.

Son olarak 13 Temmuz’da not indirimi yapan Fitch’ten iki değerlendirme arasının çok kısa olması nedeniyle bu akşam değişiklik beklemediğini söyleyen Gödek, “Bu sefer sözlü geçer, not tarafında bir adım atacaksa gelecek yıl ortası bunun için daha uygun olacaktır. Piyasa için bundan sonra asıl önemli gelişme gelecek haftaki Fed faiz kararı. Oradan nasıl bir mesaj geleceğini, ‘dot plot’un nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz, esas fiyatlama Fed’den sonra başlayacak” dedi.

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Tahvil bono piyasasında ise önceki gün spot kapanışta ortalama yüzde 18.00, valörde yüzde 18.05’e kadar yükseldikten sonra son işlemde yüzde 17.99 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 18.05, valörde son işlemde yüzde 18.00 seviyesindeydi.Öte yandan önceki gün valörde son işlemde yüzde 21.36 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 21.43, valörde son işlemde yüzde 21.56 seviyesindeydi.REUTERS