Dolar/TL ne kadar oldu? (17.04.2018)

Dolar/TL geçen hafta 4.20'ye yaklaşarak tarihi zirvesini gördükten sonra bugün 4.09 civarında seyrediyor.

Jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasaların takip edildiği dolar/TL bugün 4.09 civarında dar bantta dalgalandı. ABD İngiltere ve Fransa’nın Suriye’de bu haftasonu gerçekleştirdikleri hava saldırısı ardından piyasalar sıcak çatışma ihtimalini kuvvetlendirecek yeni bir gelişme beklemezken dolar/TL bu sabah güne 4.09 civarında başladı. Tarihi zirvesinden sınırlı da olsa yönünü aşağı çeviren dolar/TL’de bugün yoğun veri gündemi, küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmeler izlendi.

ABD, Fransa ve İngiltere Cumartesi günü erken saatlerde Suriye’ye füze saldırısı düzenledi. ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına 105 füzenin fırlatıldığı saldırıda Şam kentinin Barzeh mahallesinde bir araştırma merkezi ve Humus yakınlarında iki tesis olmak üzere toplam üç kimyasal silah tesisi vuruldu. JPMorgan tarafından yayımlanan değerlendirmede, “Trump, Rusya’dan tepki getirecek eşiği aşmadan kimyasal silah kullanımının kırmızı çizgisi olduğunu gösterebildi. Hisse piyasası Esad’a karşı ABD’nin uzun sürecek ve kapsamlı bir harekat başlatmasından endişeleniyordu. Bu şu anda pek olasılık dahilinde gözükmüyor” denildi.