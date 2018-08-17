Dolar/TL ne kadar oldu? Bayram tatili öncesi dolar kaç TL?

Pazartesi öğleden sonra başlayacak bayram döneminde piyasaların kapalı olması nedeniyle bankacılar bugünü yüksek hacimli son işlem günü olarak görürken, kur ve faizde Türkiye ABD ilişkileri takip edilmeye devam ediliyor. Dolar tekrar 6 lira sınırını aştı.

Dolar/TL ABD’den yeni yaptırım endişesi ve uzun tatilde yatırımcıların risk almak istememesiyle 6.3523’ü test ederken, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı da bugün yüzde 8’i aştı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, TL’deki değer kaybının nedenlerini “ABD’den yeni yaptırım gelebileceği endişesi, S&P’nin bugünkü kararına ilişkin endişeler ve uzun tatil dönemi öncesi pozisyon kapamaları” sözleriyle özetledi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, TL’deki değer kaybının nedenlerini “ABD’den yeni yaptırım gelebileceği endişesi, S&P’nin bugünkü kararına ilişkin endişeler ve uzun tatil dönemi öncesi pozisyon kapamaları” sözleriyle özetledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesi ise piyasa kapanışı sonrası bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye’de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde ABD’nin Türkiye’ye daha fazla yaptırım getirmeye hazır olduğunu belirtti. Mnuchin, “Onlar (Türkiye) Brunson’ı serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazla şey var” dedi.

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Bankacılar önümüzdeki haftanın 5 işlem gününün 4.5’inin resmi tatil olması nedeniyle bugünün hacimli piyasada yapılabilecek son işlem günü olarak tanımlıyor ve yatırımcıların piyasaların kapalı ve likiditenin düşük olacağı önümüzdeki hafta gerçekleşebilecek gelişmelere karşı risk almak istemediklerinE dikkat çekiyor.

Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç Twitter’dan “Dolar/TL’de bayram riskini kimse almak istemiyor normal olarak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise, dün kabine toplantısı sırasında, “Onların (Türkiye’nin) iyi bir dost olmadığı ortaya çıktı. Orada büyük bir Hristiyan rahibi bulunuyor. O masum bir kişi” dedi. Trump daha sonra Twitter’da yaptığı açıklamada, ABD Brunson’ın serbest bırakılması için “hiçbir şey ödeyemeyecek ama biz Türkiye’den kesintiye gidiyoruz!” diyerek, “Brunson’ı “büyük bir vatansever rehin” olarak nitelendirdi.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu “FETÖ” ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

REUTERS