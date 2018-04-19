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Dolar/TL ne kadar oldu? (19.04.2018)

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim görüşmesi sonrası yapılan açıklamanın ardından dolar/TL'de düşüş gözlendi. Açıklama öncesi 4.10 üzerinde işlem gören dolar 4.03'e kadar geriledi. Bugün ise dolar/TL 4,0210'dan işlem görüyor.

Sozcu.com.tr
android-time 08:12 19 Nisan 2018
Haberler Ekonomi
Dolar/TL ne kadar oldu? (19.04.2018)
Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim görüşmesi sonrası yapılan açıklamanın ardından dolar/TL'de düşüş gözlendi. Açıklama öncesi 4.10 üzerinde işlem gören dolar 4.03'e kadar geriledi. Bugün ise dolar/TL 4,0210'dan işlem görüyor.

Erdoğan’ı başkanlık sürecinde destekleyen ve genel seçimlerde AKP ile ittifak yapmak için anlaşan Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel seçimlerin normal tarihinden 15 ay önce, bu yıl 26 Ağustos tarihine alınmasını dün önermişti.

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Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL güne 4.0210/4.0202 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 4.98'den işlem görüyor

Açıklamaların ardından TL’deki değer kazancı yüzde 1.7’ye, borsada kazançlar yüzde 3’e, gösterge faiz getirilerindeki düşüş ise 30 baz puana kadar ulaştı. Euro/TL ise 5, sepet bazında TL 4.50 seviyesinin altını gördü.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, piyasaların erken seçim kararını pozitif karşıladığını belirterek “Seçime çok kısa sürede gidilmesinin ve bunun bir belirsizlik unsurunun ortadan kalkması olarak yorumlanması neticesinde piyasa algısının iyi olduğunu görmekteyiz. Risk unsuru ve belirsizlik kalktı havası hakim olmakta, bu kapsamda kur ve tahvil faizleri gerilemektedir” dedi.

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