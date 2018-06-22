Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum…

Küresel ticaret savaşı ve küresel merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarıyla geçen hafta 4.60'lı seviyelerden bu hafta 4.75'li seviyelere yükselen dolar/TL seçim öncesi son işlem gününe sınırlı bir iyimserlikle başladı.

ABD’de faizler ve dolar son dönemdeki sert yükselişin ardından dün bir miktar kâr realizasyonuyla gerilerken dolar/TL’de güne sınırlı bir iyimserlikle başladı. Bankacılar benzer iyimserliğin tahvil piyasasında da görülebileceğini belirttiler.

Yapılan anketlerde cumhurbaşkanı adaylarının ve TBMM’de bir ittifakın çoğunluğu elde etme oranı anketlerde hata payı olarak değerlendirilebilecek artı eksi 2-3 bandında yer alması piyasaların seçim sonuçlarını tam olarak kestirememesine neden oluyor.

Bu nedenle seçim sonuçlarına ilişkin fiyatlamalar birbirinden farklılık gösterirken piyasalar en çok sonuçların önümüzdeki beş yıllık dönemde siyasi istikrarı getirip getirmeyeceğine odaklanmış durumdalar.

Dolar/TL dün işlem gördüğü 4.75 civarından sınırlı bir düşüşle güne 4.7407/4.7450 seviyesinde başladı.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.1281/5.1324, euro/TL 5.5150/4.5200 seviyesinde işlem gördü.

TL varlıklara yönelik risk iştahının gelişmekte olan ülke para birimlerinde son birkaç ayda yaşanan baskının ötesinde azalmasının temel nedeni olarak seçim sonrasında nasıl bir siyasi resim oluşacağına ve ekonomi ile para politikalarında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlik gösteriliyor.

Yatırımcılar seçimin üç farklı senaryo ile tamamlanabileceğini öngörüyor. Bu senaryolar TBMM ve cumhurbaşkanlığını Cumhur ittifakı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanması, Cumhurbaşkanlığını Tayyip Erdoğan’ın TBMM’yi ise Millet İttifakı’nın kazanması, üçüncü ihtimal ise TBMM’yi Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığını Muharrem İnce’nin kazanması olarak görülüyor.

Yatırımcılar Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığını kazanıp aynı anda Cumhur İttifakı’nın TBMM’yi kazanmasına ise pek ihtimal vermiyorlar.

Haftasonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM’deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de yakından izleniyor.

Seçilen cumhurbaşkanını aday gösteren partilerin TBMM’de yeterli bir çoğunluk elde edememesi olasılığı da az değil. Bu ihtimal de piyasalarda ‘seçimlerin yenilenme riskini’ gündeme getiriyor ve piyasalarda seçim sonuçlarına ilişkin net bir fiyatlamanın yapılamamasına neden oluyor.

Erdoğan bu Pazar yapılacak seçimlerde TBMM’de çoğunluğu sağlayamamaları halinde koalisyona gidebileceklerini belirtiyor.

Morgan Stanley tarafından bu sabah yayımlanan Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesine ilişkin raporda “Türkiye’de 24 Haziran’da düzenlenecek parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri bölgedeki en önemli gelişme olacak” denildi. Rapor şöyle devam etti:

“Son dönemde yapılan anketler birliktelik (cohabitation)senaryolarını ön plana çıkarsa da, bizim baz senaryomuz Cumhur İttifakı’nın parlemantoda çoğunluğu kazanması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerini koruması. Her ne kadar ana senaryomuz olmasa da bir birliktelik senaryosında politik gerilimlerin artması riski, yapısal reformlarda ilerleme yaşanmaması, erken seçim ve genişlemeci mali politika olasılıklarına ilişkin risklerin artmasını bekleriz. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olduğu ve AKP’nin çoğunlukta olduğu parlamento ise büyük olasılıkla sıkı para politikası ile birlikte değişim göstermeyen bir maliye politikası kombinasyonu anlamına gelecektir.”

TAHVİL GETİRİLERİ SERT YÜKSELİŞ ARDINDAN SEÇİMİ BEKLİYOR

Seçim öncesi artan harcamalar ve yüklü itfa döneminin yarattığı baskıyla sert yükselişlerin yaşandığı tahvil/bono piyasasında da seçim sonuçlarına odaklanma başladı.

Bankacılar tahvil getirilerinde normalde yatırımcıların uzun vadeli alımlara yöneltmesi beklenen bu denli sert yükselişin ardından bile henüz kuvvetli bir iyimserlikten söz edilemediğine dikkat çekiyorlar. Bankacılar bu etkinin seçim sonuçlarına kadar devam etmesini bekleniyorlar.

Bu hafta yeniden ihracı gerçekleştirilen tahvillerden 10 yıllık göstergede bileşik getiri son iki ayda 440 baz puan yükseldi. Haziran ayı için yüklü ihalelerin tamamlanmasıyla birlikte 10 yıllık getiri sınırlı geriledikten sonra iki gündür yatay bir seyir izliyor.

Gösterge 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 16.83 valörde son işlemde ise yüzde 16.81 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanış yüzde 19.46 seviyesinden gerçekleşirti.

REUTERS