Dolar/TL ne kadar oldu? (22.06.2018)

ABD ile Çin arasındaki gerilimin geniş çaplı bir ticaret savaşına dönüşeceği kaygıları ve küresel merkez bankaları kararlarıyla dolar/TL geçen hafta 4.60'lı seviyelerden bu hafta 4.75'li seviyelere yükselirken dar bantta bir seyir izliyor. Dolar/TL bugün saat 08:40 itibari ile 4,7310 TL üzerinden euro ise 5,5041 üzerinden işlem görüyor.