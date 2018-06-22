Dolar/TL ne kadar oldu? (22.06.2018)

ABD ile Çin arasındaki gerilimin geniş çaplı bir ticaret savaşına dönüşeceği kaygıları ve küresel merkez bankaları kararlarıyla dolar/TL geçen hafta 4.60'lı seviyelerden bu hafta 4.75'li seviyelere yükselirken dar bantta bir seyir izliyor. Dolar/TL bugün saat 08:40 itibari ile 4,7310 TL üzerinden euro ise 5,5041 üzerinden işlem görüyor.
TL varlıklara yönelik risk iştahının gelişmekte olan ülke para birimlerinde son bir kaç ayda yaşanan baskının ötesinde azalmasının temel nedeni olarak seçim sonrasında nasıl bir siyasi resim oluşacağına ve ekonomi ile para politikalarında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlik gösteriliyor.