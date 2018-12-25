Dolar/TL ne kadar oldu? (25.12.2018)

Dolar/TL geçen hafta, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) küresel büyümeye yönelik artan risklere rağmen faiz oranlarını yükseltme planlarını sürdürmesi ile dalgalı bir seyir izledikten sonra bu sabah güne 5.30 civarında başladı.

Bankacılar, Japonya’daki piyasa tatili ve Noel tatilinde bazı borsaların erken kapanması nedeniyle işlem hacimleri daraldığına dikkat çekerken yeni pozisyon alma isteğinin önümüzdeki yıla kadar zayıf kalması bekleniyor. Benzer şekilde Türkiye piyasalarında da işlem hacimleri geriliyor.

İç piyasada yerel seçimler takip edilmeye devam ederken ekonomideki yavaşlamanın ve bunun getireceği işsizlikteki artış 2019 için yakından takip edilen makroekonomik konuların başında yer alıyor.

Öte yandan ABD’nin Suriye’den çekilme kararı da piyasalarda yakından izleniyor. ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasıyla birlikte Suriye’de askeri operasyon gerçekleştiren Türkiye’nin bölgede müttefiki ile karşı karşıya gelme ihtimali ciddi şekilde azaldı. Ancak bu sürecin Suriye içinde Türkiye için nasıl bir sürece işaret edeceği henüz netlik kazanmış değil.

REUTERS