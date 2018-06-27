Dolar/TL ne kadar oldu? İşte dün dalgalanan dolar kurunda son durum…

Dolar seçim sonrasında da hareketine devam ediyor, her şeyin fiyatını etkileyen dolarda son durum merak ediliyor. Dolar / TL dünkü sert dalgalanmanın ardından bugün 4,62 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar seçim sonrasında da hareketiyle gündemden düşmüyor. Seçim sonrası sert dalgalanmanın ardından dün TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterirken, yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalara odaklanan piyasalarda yurtdışı gelişmeler de izleniyor. Bu çerçevede belirsizlik azalana kadar dolar/TL’de dalgalı seyrin sürebileceği belirtiliyor.

Reuters’da dün yayınlanan bir habere göre Türk varlıklarına aylardır ihtiyatla yaklaşan yabancı fon yöneticileri, seçimlerde galip gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yabancı yatırımcıları ancak ekonomi ve para politikası üzerinde daha sıkı kontrol sözlerine açıklık getirdiği takdirde tekrar cezbedebileceğini ifade ettiler.

Yeni yönetimin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar arasında yüksek cari açık, çift hanelere çıkan enflasyon ve yüksek dış borçlanma maliyetleri bulunuyor. Yatırımcılar saygın ve iş dünyası dostu isimlerin kabinede yer alıp almayacağını ve Erdoğan’ın kabul görmemiş politikaları savunmaya devam edip etmeyeceğini de görmek istiyor.

Yatırımcıların odaklandığı bir diğer konu ise OHAL’in kaldırılıp kaldırılmayacağı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün İstanbul’da Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bürokratların da katılımıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz’da açıklayacak. Bu tarihte açıklanırsa milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz’da TBMM’de yemin edecek. Erdoğan ise 9 Temmuz’da Erdoğan yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Aynı gün ya da bir sonraki gün ise Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Seçim sonrası ilk işlem gününde dolar/TL’de gözlenen 19 kuruşluk yükselişin ardından dün iki yönlü dalgalanma daha sınırlı kaldı. Dün güne değer kaybıyla başladıktan sonra aksi yönde hareket eden TL, dolar karşısında yüzde 1’in üzerinde kazançla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

Yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çeken analistler, söz konusu alanlar açıklığa kavuşmadıkça piyasada temkinli volatil seyrin sürmesini bekliyor.

Bu çerçevede bankacılar kurda dün gözlenen gerilemede teknokrat hükümet beklentilerinin fiyatlanmasının da etkili olduğunu belirtmişti.

Tahvil-bono piyasasında da 10 yıllık tahvil faizinde Pazartesi gözlenen 100 baz puanın üzerinde yükselişin ardından dün sabah saatlerinde 59 baz puan yükseliş yaşansa da sonrasında düşüş 65 baz puanı buldu.

Dün yüzde 17.51 seviyesine kadar yükseldikten sonra spot kapanışta yüzde 17.22 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi valörde yüzde 16.86’ya kadar geriledikten sonra son işlemde yüzde 16.92 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 19.36, valörde son işlemde yüzde 19.25 seviyesindeydi.

REUTERS