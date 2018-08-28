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Dolar/TL ne kadar oldu? (28.08.2018)

Dolar/TL Türkiye piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu dönemde 6.00 seviyelerinde işlem görüyordu. Bugün ise Dolar/TL 6.16 seviyelerinde işlem görüyor.

android-time 07:32 28 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Dolar/TL ne kadar oldu? (28.08.2018)
Dolar/TL Türkiye piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu dönemde 6.00 seviyelerinde işlem görüyordu. Bugün ise Dolar/TL 6.16 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün güne 6 sınırından başlayan dolar/TL 6.25’i aşmıştı. Bugün ise  haftanın ikinci işlem gününde Dolar/TL 6.16 seviyelerinde işlem görüyor.

28 AĞU
07:30
28 AĞU
07:30
Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL 6.1633/6.1602'den, Euro/TL 7.1969/7.1954'ten işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole'da yaptığı ve güvercin algılanan konuşması küresel olarak dolarda değer kaybına neden olmuş, piyasaların kapalı olduğu süreçte ABD ile ilişkilere yönelik negatif bir gelişme olmamasının da etkisiyle dolar/TL haftaya sakin başlamıştı.

Piyasalar hükümetin izleyeceği mali politikalar ile TCMB'nin para politikasını yakından izliyor. TCMB'nin önceki hafta likidite ve BDDK'nın swap adımı ile önde gelen bankaların genel müdürlerinin yaptıkları açıklamalar piyasalarda genel olarak tansiyonu azaltmıştı.

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