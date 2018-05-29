Dolar/TL ne kadar oldu? (29.05.2018)

Merkez Bankası'nın GLP faizi ile politika faizini eşitlemesinin ardından dolar/TL 4.56'ya kadar inmişti. Bugün ise dolar/TL İtalya kurulacak yeni hükümetteki siyasi belirsizliğin etkisiyle dolar/TL 4.63'e kadar çıktı.

Olağanüstü PPK toplantısı öncesi 4.9290’a kadar yükselerek tarihi zirveyi gören dolar/TL, faiz artırım kararı sonrası ilk tepki olarak 4.5433’e kadar gerilemişti. Bugün ise dolar/TL İtalya kurulacak yeni hükümetteki siyasi belirsizliğin etkisiyle dolar/TL 4.63’e kadar çıktı.

TCMB’nin para politikasında sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini açıklaması ardından dün dolar/TL yönünü aşağı çevirirken, piyasada gözler Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın bugün Londra’da yatırımcılar ile yapacakları toplantılarda.

Şimşek Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada bugün saat 0700-2200 arası gruplar halinde yaklaşık 90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle görüşeceklerini, Türkiye’nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi.

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Bir bankacı, “Küresel bazda dolarda değer kazancı gözlenmesine rağmen, TCMB’nin Cuma kapanışından bu sabaha kadarki değer kazancı yüzde 3’ün üzerinde. TL’yi takip eden para birimindeki kazanç ise yüzde 0.34 dolayısıyla ciddi bir pozitif ayrışma söz konusu” dedi ve şöyle devam etti:

“Dün kapalı olan Londra piyasaları bugün açılıyor dolayısıyla dünkü kadar olmasa da kurda düşüş eğilimi devam edebilir. Ancak bu noktada Londra’daki görüşmelerden çıkacak mesajlar da önemli olacak, bozulan algıyı tamire çalışacaklar. Global bazda ters bir gelişme olmazsa 4.50 seviyesinin altında 4.45’e doğru hareket görebiliriz. Seçim öncesinde 4.45 seviyesinin altında kalıcılığın ise zor olduğunu düşünüyorum.”

Merkez Bankası (TCMB) ay başından bu yana yaptığı yaklaşık 10 milyar dolara ulaşan döviz likiditesi rahatlatıcı adımlar ve 300 baz puanlık faiz artışı ardından dün de para politikasında sadeleşmenin son aşamasına geçileceğini açıkladı.

Sadeleşme tamamlandığında yüzde 8 seviyesindeki haftalık repo faizi yüzde 16.50’ye gelerek yeniden aktif bir şekilde politika faizi olarak kullanılacak.

Öte yandan koridorun alt bandı olan yüzde 7.25 seviyesindeki gecelik borç alma faizi yüzde 15’e, koridorun üst bandı olan yüzde 9.25 seviyesindeki gecelik borç verme faizi 18’e, yüzde 16.50 seviyesindeki geç likidite penceresi borç verme faizi ise yüzde 19.50 olacak.

10 YILLIK TAHVİL 57 PUAN GERİLEDİ

Bu adım uzun süredir uygulanan ve yatırımcıların eleştirdiği alışılagelmişin dışındaki para politikası çerçevesinin de sona ermesi anlamına geliyor.

TCMB’nin hem gerektiğinde ek sıkılaşma için kendine alan açması hem de normal politika araçlarına dönerek öngörülebilirliği artırıyor olmasının etkisiyle TL dün dolar karşısında yüzde 3’ün üzerinde değer kazanırken, 10 yıllık tahvil faizi dün 57 baz puan geriledi.

REUTERS