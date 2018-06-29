Dolar/TL ne kadar oldu? (29.06.2018)

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışmaya devam ederken, dolar/TL 4.57 seviyelerinde işlem görüyor.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve OHAL’in sona erdirilmesi ihtimali TL’nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışmasına, faizlerde de aşağı harekete neden oluyor. Yurtdışı piyasalarda küresel ticaret savaşları kaynaklı olumsuz eğilim sürerken, yurtiçi piyasalarda ana odak konusu yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak ekonomi politikaları ile OHAL.

Bir bankacı “Ay sonuna doğru yurtiçi yerleşiklerin döviz satışları görülüyor olabilir. Yüksek faiz getirisi ve reel kur olarak çok düşük seviyelerde bulunması, seçim belirsizliğinin kalkması, TL’yi relatif olarak daha cazip kılıyor. Küresel piyasalarda havanın iyi olması halinde içeride de olumlu hava korunur ama ekonomi yönetimini görmek önemli” dedi.

Bankacılar seçim riskinin bitmesinin yanı sıra OHAL’in kaldırılma ihtimalinin de piyasalara olumlu yansıdığını, TL’deki oynaklığın da azalmaya devam ettiğini belirtirken; dolar/TL’de 4.55 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde düşüşün devam edebileceği düşünülüyor

OHAL İÇİN MUTABAKATA VARILDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Pazar günü yapılan seçimlerin ardından önceki gün Ankara’da ilk kez bir araya gelirken; dün basında yer alan bir haberde söz konusu görüşmede OHAL’in uzatılmaması yönünde mutabakata varıldığı belirtildi.

Yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çeken analistler, söz konusu alanlar açıklığa kavuşmadıkça piyasada temkinli volatil seyrin sürmesini bekliyor.

Seçim öncesi 22 Haziran Cuma günü 4.66 civarından kapanan dolar/TL seçim sonuçlarının ardından Pazartesi günü 4.5375’e kadar gerilemiş, sonrasında yatırımcıların ekonomide yeni döneme odaklanması ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybının etkisiyle 4.7235’e kadar yükselmişti.

Ancak sonrasında yönünü aşağı çevirerek bu sabah 4.5690 seviyesine gerileyen dolar/TL, saat 0850’de 4.5750/4.5800 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALAR CUMHURBAŞKANINI İZLİYOR

Türk varlıklarına aylardır ihtiyatlı yaklaşan yabancı fon yöneticileri, seçimlerde galip gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yabancı yatırımcıları ancak “ekonomi ve para politikası üzerinde daha sıkı kontrol” sözlerine açıklık getirdiği takdirde tekrar cezbedebileceğini ifade ediyor.

Yeni yönetimin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar arasında yüksek cari açık, çift hanelere çıkan enflasyon ve yüksek dış borçlanma maliyetleri bulunuyor. Yatırımcılar saygın ve iş dünyası dostu isimlerin kabinede yer alıp almayacağını ve Erdoğan’ın kabul görmemiş politikaları savunmaya devam edip etmeyeceğini de görmek istiyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz’da açıklaması bekleniyor. Bu tarihte açıklanırsa milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz’da TBMM’de yemin edecek. Erdoğan ise milletvekili yemin törenlerinin ardından yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Erdoğan’ın yemin etmesinin hemen ardından yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Tahvil-bono piyasasında dün aşağı hareket devam etti.

Hafta içinde yüzde 17.51 seviyesine kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 16.49, valörde son işlemde yüzde 16.23 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 19.17, valörde son işlemde yüzde 19.07 seviyesindeydi.

REUTERS