Dolar/TL ne kadar oldu? (29.08.2018)

Uzun tatil sonrası yükselişini sürdüren Dolar/TL, bu sabah 6,25 seviyesinde güne başladı. ABD'de büyüme verisi takip edilecek. Sabah saatlerinde dolar/TL 6.30'un da üstüne çıktı.