1 Dolar kaç lira? İşte 29 Ağustos Dolar/TL ve Euro/TL kuru…

ABD ile yaşanan gerilimin ardından yükselen dolar kuru güne hareketli başladı. Uzun tatil sonrası yükselişini sürdüren Dolar/TL, bu sabah 6,25 seviyesinde güne başladı. Bugün ABD'de büyüme verisi takip edilecek. Sabah saatlerinde dolar/TL 6.30'un da üstüne çıkarken, Euro/TL ise 7.30 seviyesinin üstüne çıktı.

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 19,25 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM’ler ile gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi. Moody’s, Türkiye’nin ardından banka ve şirketlerin de kredi notlarını aşağı çekti. Bank of America Merrill Lynch, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden gelecekteki ticari ilişkilere yönelik bir anlaşma olmadan ayrılması halinde global merkez bankalarının rezervlerinde tuttukları İngiliz Sterlini’nin bir kısmını satabileceklerini bildirdi. Fed’in 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerindeki FOMC toplantıları sırasında gerçekleştirilen iskonto faizi toplantısının dün yayınlanan tutanakları, 12 bölgesel Fed’den ikisinin faiz artırımı istediklerini ortaya koydu. FOREKS