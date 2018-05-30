Dolar/TL ne kadar oldu? İşte 30 Mayıs rakamları…

Dolar/TL'de Merkez Bankası hamlesi ile başlayan gevşeme dün İtalya siyasetinden gelen haberlerle yerini sakin seyire bıraktı. Dolar/TL bugün güne 4,55 seviyelerinin altında başlamıştı. Daha sonra 4.47'nin altına kadar indi.

TCMB'nin para politikasında sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini açıklaması ardından dün dolar/TL yönünü aşağı çevirirken, piyasada gözler Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın bugün Londra'da yatırımcılar ile yapacakları toplantılardaydı.

İtalya’daki siyasi kriz küresel finans piyasalarında baskı yaratırken, TCMB’nin adımları sonrası olumlu havanın devam ettiği dolar/TL gücünü korudu.

Moody’s Global Makroekonomi Raporu’nda Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 2.5, 2019 büyüme tahminini yüzde 2 olarak belirlerken; tahminler Şubat raporuna göre aşağı revize edildi.

Raporda Türkiye’nin büyüme görünümünün bozulan dış koşullar sonucu kötüleştiği, aşağı yönlü daha fazla riskin olduğu belirtilerek, Türkiye’nin ekonomi politikalarının ülkenin kredi temellerinin kötüleşmesine katkıda bulunduğu ve ekonomide ülkeye özel kırılganlık yarattığı ifade edildi.

İtalya’da erken seçim ihtimalinin risk iştahını azaltmasıyla dün gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel yukarı atak yapsa da TCMB’nin para politikasında sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar vermesi sonrası genel çerçevede TL’de değerlenme eğiliminin sürmesi bekleniyor.

EURO 10 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Finans piyasalarında İtalya’daki siyasi kriz kaynaklı sarsıntı devam ediyor. Küresel hisse piyasalarındaki satış dalgası Asya’da devam ederken, euro 10 ayın en düşük seviyesini gördü. İtalya’nın borçlanma maliyetleri yükselirken, yatırımcılar ABD Hazine tahvilleri gibi güvenli liman varlıklara yöneldi.

Yatırımcılar euro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya’da seçimlerin tekrarlanacağından endişe ediyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre Temmuz ayından itibaren yapılabilecek seçimlerin İtalya’nın euro bölgesine üyeliği ve Avrupa Birliği’ndeki rolü hakkında bir referanduma dönüşmesi de yatırımcılarda kaygı yaratıyor.

Ahlatçı Yatırım’ın notunda TCMB’nin hamleleri sonrası kurda dalgalanma boyutunun önceki haftaya göre azaldığı ve geri çekilmelerin devam ettiği belirtilerek, “Her ne kadar 4.63 üzeri denemeler gerçekleşse de dün bu seviye üzerine geçiş sağlanamadığı ve yeniden geri çekilmenin yaşandığı gözlendi. Kurda 4.65 aşılamadığı sürece satış yönlü eğilim kısa vadede yaşanmaya devam edebilir. Bu durumda 4.5300-4.5000 destekleri test edilebilir” denildi.

TCMB’nin attığı adımlar sonrası euro/TL üzerinde de dalgalanma boyutu düşerken İtalya’da hükümetin kurulamamasına dair yaşanan endişelerin euroda yarattığı aşağı yönlü baskının da yükseliş eğiliminin azalmasında etkili olduğu belirtildi.

DALGALANMALAR SÜREBİLİR

Analistler kurda yurtdışı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalanmaların sürebileceğini ancak TL’de ana eğilimin değerlenme yönünde olacağını belirtirken, kurda önümüzdeki günlerde 4.50 seviyesinin altına doğru hareket olabileceğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde yurtiçinde piyasalar için risk teşkil edecek en önemli unsur ise 24 Haziran’da yapılacak seçimler olacak.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Londra’da yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde merkez bankasının TL’yi savunmak için gereken özgürlüğe sahip olduğu vurgusunu yaptı.

Toplantılara katılan yatırımcıların verdiği bilgiye göre iki yetkili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki hafta önce Londra’da yatırımcılara yaptığı açıklamaların yarattığı gerilimi düşürmeye yönelik açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası (TCMB) ay başından bu yana yaptığı yaklaşık 10 milyar dolara ulaşan döviz likiditesi rahatlatıcı adımlar ve 300 baz puanlık faiz artışı ardından para politikasında sadeleşmenin de son aşamasına geçileceğini açıkladı.

Sadeleşme tamamlandığında yüzde 8 seviyesindeki haftalık repo faizi yüzde 16.50’ye gelerek yeniden aktif bir şekilde politika faizi olarak kullanılacak. Bu adım uzun süredir uygulanan ve yatırımcıların eleştirdiği alışılagelmişin dışındaki para politikası çerçevesinin de sona ermesi anlamına geliyor.

TCMB’nin hem gerektiğinde ek sıkılaşma için kendine alan açması hem de normal politika araçlarına dönerek öngörülebilirliği artırıyor olması TL cinsi varlıkların da değerlenmesine neden olurken, kur dün TCMB adımları sonrası en düşük seviyesine geldi, 10 yıllık tahvil faizinde ise gerileme devam etti.

TCMB’nin 23 Mayıs’taki 300 baz puanlık faiz artırım kararı öncesi 4.9290 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL ilk tepki olarak 4.5433’e kadar gerilemiş ancak geçen haftayı 4.70’in üzerinde kapatmıştı. Dolar/TL dün de İtalya’daki siyasi risklerle 4.6360’a kadar yükseldikten sonra 4.55 seviyesinin altına gerilemişti.

REUTERS