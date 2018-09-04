Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum…

Sert dalgalanmanın devam ettiği dolar/TL yeni haftaya 6.70'e yaklaşarak başlamıştı. Bugün ise dolar/TL 6.62 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL geçen hafta Türkiye piyasalarının kapalı ve likiditenin düşük olduğu Perşembe günü Arjantin pesosundaki sert değer kaybı ve TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin görev değişikliğinin etkisiyle 6.80 seviyesini aşmış, illikit piyasada 6.8994'ü gördükten sonra TL mevduattan alınan stopajın düşürülmesiyle kayıplarını önemli ölçüde azaltsa da dalgalanmaya devam etmişti.

Analistler kurdaki oynaklığın TCMB'nin faiz artışı yapmasının beklendiği 13 Eylül'deki toplantısına kadar sürmesini bekliyor. Bu toplantıda 200-250 baz puanlık faiz artırım beklentileri dile getiriliyor. Öte yandan geçen hafta piyasaları stabilize etme adına TCMB ve hükümet kanadından adımlar gelmeye devam etti.Döviz ve TL mevduat hesaplarına uygulanan tevkifat oranları değiştirildi. TL hesaplara uygulanan tevkifat düşürülürken, döviz hesaplara uygulanan bazı vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak. Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) yapılabileceğini duyurdu.

REUTERS-SOZCU.COM.TR