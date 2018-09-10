Dolar/TL ne kadar oldu? Piyasalarda son durum

Merkez Bankası'nın faiz artıracağı beklentileriyle dolar/TL haftaya 6.50 seviyesinin altında başladı.

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, TCMB’nin faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerin kurda aşağı hareketi desteklediğini söyleyerek, dolar/TL’nin önemli destek seviyesi olan 6.45’in altında kalıcı olması halinde 6 TL’nin altına hareketin başlayabileceğini söylemişti. Dolayısıyla bundan sonra gözler PPK toplantısına çevrilmiş durumda.

Son enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada faiz artırım sinyali veren Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artırması bekleniyor.

QNB Finansbank Başekonomisti Burak Kanlı, “TCMB’nin politika faizini 575 baz puan artırarak yüzde 23.5’e çıkarmasını ve tüm fonlamayı bu orandan yapmasını bekliyorum” demişti.

REUTERS- SOZCU.COM.TR