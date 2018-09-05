Dolar/TL ne kadar oldu? Piyasalarda son durum

TCMB'nin 13 Eylül'deki toplantısında ne kadarlık faiz artışı yapacağına yönelik belirsizliğin baskısı altındaki dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumsuz hava ve İdlib'e hava saldırılarının başlaması ardından 6.73'e kadar yükselmişti. Bugün ise dolar/TL 6.68 seviyelerinde işlem görüyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Rus savaş uçaklarının 22 gün aradan sonra İdlib'e tekrar hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Türkiye, Astana süreci kapsamında çatışmasızlık bölgesi ilan edilen ve Türkiye'nin 12 gözlem noktası kurduğu İdlib'e yönelik geniş kapsamlı bir askeri harekata yeni göç dalgalarına ve sivil ölümlerine neden olabileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Bu çerçevede Astana sürecinin diğer garantörleri olan Rusya ve İran ile yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Ankara bölgedeki radikal grupların varlığı gerekçe gösterilerek Suriye ordusunun bölgeye geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlenmesinin “felakete yol açacağı” uyarısında bulunuyor.