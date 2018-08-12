Son dakika… Dolar 7 TL’yi aştı! 12 Ağustos Dolar ve Euro kuru…

Hafta içi rekora doymayan döviz fiyatları merak konusu oldu. Asya borsalarının açılması ile dolar ani yükselişle 7.20'i test etti. Peki Dolar/TL ve Euro TL ne kadar oldu? İşte 12 Ağustos güncel döviz rakamları...

Dolar kuru, gündemdeki değişimlerle birlikte hafta boyunca olağanüstü dalgalanmalar gösterdi. 10 Ağustos’ta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “ekonomik savaş” söylemi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “ekonomide yeni yaklaşımın” piyasalarca tatmin edici bulunmaması ve ekonomiye güvenin sarsılmasının yanı sıra ABD’nin ek gümrük vergisi açıklamasıyla TL cuma günü dolar karşısında 2001 başından bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. Euro ve Dolar kuru hafta boyunca yükselişteydi. Asya piyasalarında düşük işlem hacmiyle işlem gören dolar/TL 7 lira barajını aştı. 12 Ağustos saat 22:40 itibari ile 1 dolar 7.0970 TL’den işlem görürken, Euro ise 8.04 TL’den işlem görüyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; işlemciler, piyasada hacmin çok yüksek olmadığını ve bu nedenle de en ufak işlemlerin bile büyük dalgalanmalara neden olduğunu söylüyor.

Ayrıca Financial Times gazetesinde dün yer alan bir haber, lira üzerindeki aşağı yönlü baskının daha da artmasına neden oldu. Gazete, Avrupa Merkez Bankası’nın euro bölgesinin en büyük bankaları arasında bulunan BBVA, UniCredit ve BNP Paribas’nın liradaki sert düşüşten etkilenme olasılığının yarattığı riskten kaygı duyduğunu bildirdi.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

DOLAR: 7.0970 TL

EURO: 8.04 TL

“TAHVİLLERDE CİDDİ SATIŞ BASKISI VAR”

Sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı ABD ile ilişkilerin piyasayı belirleyen unsur olduğunu söyledi. Nalbantlı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “ABD ile ilişkilerdeki problem yaptırım uygulanacağı beklentileri ile kurda yeni zirveler görmeye devam ediyoruz. Kurda likidite düşük olduğundan dolayı aşağı yukarı sert hareketler oluyor. Ayrıca uluslararası tahvillerde de ciddi satış baskısı var. Hem Türk bonoları, hem bankaların çıkardığı tahviller ciddi yükseliş halinde.” dedi.

TÜRKİYE'DE YÜKSELEN DOLAR DIŞ BASININ GÜNDEMİNDE

BBC: REKOR KAYIP

Birleşik Krallık’ta kraliyet beratı altında ve devletin parasal desteğiyle yayın yapan BBC, “Türk lirasında rekor değer kaybı” başlığı ile verdi. Türkiye'nin beş yıl önce yatırımcıların dikkatini çektiğini belirten BBC, TL'nin son durumu hakkında yabancı yatırımcıların artık bölgeye eskisi kadar olumlu yaklaşmadığını vurguladı

RUSSIA TODAY: YATIRIMCILAR ENDİŞELİ

Merkezi Rusya'da olan ve devlet desteği ile uluslararası yayın yapan Russia Today yayın kuruluşu ise krizi, “Dow (Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi) 200'e düştü, Gelişmekte olan pazarlar çöktü” başlığı ile servis etti. ABD borsasının Türkiye ve ABD arasındaki krizden etkilendiğini belirten yayın, “Wall Street kıyım yapmaktan kaçınamıyor. Yatırımcılar dünya üzerindeki belirsizlik sebebi ile endişeli” ifadelerini kullandı.

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THE GUARDIAN: İNGİLİZ TATİLCİLERİN YENİ GÖZDESİ

İngiliz menşeli The Guardian ise krize farklı yaklaştığı haberinde, Türk Lirası’nın Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi üzerine, İngilizlerin tatil için Türkiye'yi tercih etmeye başladığını aktardı. The Guardian, “Sterlin Euro ve Dolar karşısında ısrarla zayıf kalmaya devam ederken, İngiliz tatilciler paraları ile Türkiye'de daha çok şey yapabileceklerini anladı. Tur şirketleri Türkiye için rezervasyonların arttığını aktardı” ifadelerine yer verdi.

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