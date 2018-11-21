Domates 10 kat, biber 4 kat, patlıcan 3 kat zamlandı

Hayat pahalılığı günden güne artarak devam ediyor. Vatandaşın maaşı enflasyon karşısında erirken kuru soğan fiyatı 5 TL’ye kadar dayandı.
TÜİK’in ekim ayı fiyatlarına göre bir kilogram kuru soğanın fiyatı 2 lira 38 kuruştu. Şimdi soğan fiyatı 5 TL’ye satılıyor. Peki ya temel gıda maddeleri arasında bulunan domates, biber, patlıcanın fiyatına son yıllarda ne oldu?
TÜİK rakamlarına göre son 15 yılda domatesin fiyatı 10 kat arttı. Biberin fiyatı 4 kat yükseldi, patlıcan ise Ekim 2003’te 1.02 TL’ye satılırken ekim 2019’de 3 lira 43 kuruşa satılıyor.
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