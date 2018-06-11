Döviz açığı krizi tetikliyor

İlk 3 ayda ihracat yüzde 8.9 artarken ithalattaki artış yüzde 22.7’ye çıktı. CHP Milletvekili Didem Engin, “Döviz açığı cari açığı ve kriz riskini tetikliyor” dedi.

Ekonomide bir tehlike sinyali de dış ticaret verilerinden geldi. Hükümetin kamuoyuna yansıttığının aksine, ihracat artışında dünya ortalamasının gerisinde kalan Türkiye'nin ithalat artışında dünyayı solladığı ortaya çıktı. İhracatın yavaş ithalatın ise hızla artması yüzünden dövize en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde döviz açığının artacağı, bunun da kur artışını daha da tırmandıracağı bildirildi.

PEMBE TABLO YALANI

Hükümet Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği dış ticaret rakamlarını seçim malzemesi olarak kullanıp pembe tablolar çizerken, CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin dünya ülkeleriyle karşılaştırmalı analiz çalışması yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son dış ticaret verilerini Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verileriyle karşılaştıran Engin, hükümetin kamuoyuna yansıttığının aksine ihracattaki artış hızının dünya ihracatındaki artış hızının çok gerisinde kaldığını, ithalatta ise Türkiye'nin dünya rekoru kırdığını gözler önüne serdi. AKP hükümetinin, ihracatta rekor üstüne rekor kırdığı açıklamalarıyla seçim öncesinde algı yaratmaya çalıştığını ancak gerçeklerin çok farklı olduğunu ifade eden Didem Engin, gerçek verileri açıkladı. Engin'in analiz ettiği DTÖ verilerine göre, bu yılın ilk 3 ayında küresel ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.8 artarken, Türkiye'nin ihracat artışı yüzde 8.9'da kaldı. Yani Türkiye'nin ihracat artış hızı dünya ihracat artış hızının 4.9 puan gerisine düştü. Bu da Türkiye'nin dövize en çok ihtiyacı olduğu bu dönemde dünyadaki ihracat artış trendini yakalayamadığını, yeterli dövizi ülkeye getiremediğini işaret ediyor.

İTHALATTA COŞTUK

İthalat ise bu yılın ilk 3 aylık döneminde adeta coştu, dövizin yurtdışına çıkışını hızlandıran en önemli unsur haline geldi. İlk 3 ayda dünya ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Buna karşılık Türkiye'nin ithalatındaki artış yüzde 22.7 oldu. Yani Türkiye, ithalat artış hızında dünya ithalat artış hızının 7.7 puan üzerine çıkarak asıl rekoru ihracatta değil ithalatta gerçekleştirdi. İhracat ve ithalat verileri, Türkiye'nin kur artışını baskılamak için dövize en çok ihtiyaç duyduğu bu kritik dönemde dış ticaretten ağır darbe yediğine, dış ticaretin döviz açığını daha da artırarak cari açık ve ekonomik kriz riskini tetiklediğine işaret ediyor.

YERLİ VE MİLLİ DEĞİL İTHALAT REKORTMENİ

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, hükümetin yapılan uyarıları dikkate alıp tabloyu düzeltmek yerine sorunları halktan gizleme yoluna gittiğini söyledi. İthalat rekorları kırılarak yerli ve milli olunamayacağını vurgulayan Engin, “İhracatın içerisinde ileri teknoloji ürünlerin payı yüzde 3.4'te kaldığı sürece tablo düzelmez. Ne yazık ki,16 yıllık AKP iktidarı dış ticaretimizi ciddi bir çıkmaz sokağa sürükledi. Dış ticaret alarm veriyor, hükümet çözüm üretmek yerine bu durumu halktan gizlemenin yollarını arıyor” dedi.