Dükkan dükkan gezip haksız zamları denetliyorlar

Elazığ'da Ticaret İl Müdürlüğü tarafından döviz artışını bahane ederek haksız yere zam yapanların tespiti için 18 kişilik denetim ekibi kurulduğu bildirildi.

Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılmasının bakanlık tarafından aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alındığını duyurdu.

Düzenleme ile ilgili kendilerinin de çalışma yaptığını aktaran Öztürk, “İl Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan 18 kişilik denetim ekibimiz gerekli denetimleri yaparak, bu yöndeki uygulamaları hızlıca tespit edip, gerekli yaptırımların uygulanması hususunu Reklam Kuruluna bildirecektir. Esnaf odalarının ve Tüketici Hakem Heyetinin bağlı olduğu bir müdürlük olarak gerek esnafımızı gerek tüketicilerimizi korumak, fahiş fiyat artışlarının arka planında yer alan aktörleri gün yüzüne çıkarmak öncelikli amacımızdır. Dürüst esnafımızın tedirgin olmasına gerek yoktur. Hedefimiz halka kim haksızlık yapıyorsa onu ortaya çıkarmaktır. Böylelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenlerle ilgili daha etkin bir gözetim ve denetim sağlanacaktır” dedi. İHA