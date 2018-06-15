Dul ve yetim maaşı nasıl hesaplanır? Kimler dul ve yetim maaşı alabilir?

Emekli veya hizmet süresi 5 yılı doldurmuş ancak vefat eden kişilerin kanunda belirli şartları taşıyan eş, çocuklar ve anne babaya aylık bağlanmaktadır. Peki dul ve yetimler ne kadar aylık alır? Dul ve yetim maaşı hesaplama ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizde...

Toplumda herkesin merak ettiği konulardan biri de dul ve yetim aylıklarıdır. Dul ve yetim aylığı nasıl alınır ve nasıl hesaplanır? Dul ve yetim aylığı alabilmek için gerekli şartlar nelerdir. Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

KİMLER DUL VE YETİM MAAŞI ALABİLİR?

Diğer adı ile ölüm aylığı olan dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının geride bıraktığı eşine ve çocuklarına bağlanan aylıktır. Bu aylık ister kadın ister erkek olsun, hak sahibi eşlere verilir. Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı, çocuklarına bağlanan aylığa ise yetim aylığı ismi verilir. Eşlerde olduğu gibi çocuklarda da erkek ya da kız ayrımı yapılmaz. Eşin ölüm tarihinde sigortalı ile Medeni Kanun'a uygun evlilik bağının bulunması gerekmektedir. Erkek çocukların öğrenci değil ise 18, lisans öncesi eğitimde 20, lisans eğitiminde ise 25 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Kız çocukların ise evli olmaması şartı ile sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışmaması bu kuruluşlardan gelir almaması gerekmektedir.

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DUL VE YETİM MAAŞI NASIL HESAP EDİLİR?

Vefat eden sigortalı ise eşine yüzde 50 ölüm aylığı bağlanır. Eğer ölen sigortalının hiç çocuğu yoksa eşine yüzde 75 oranında aylık bağlanır. Ama bir çocuk varsa, çocuğa yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanır. Çocukların her birine bağlanacak aylık oranı ise yüzde 25'dir. Çocuk sayısına göre ödenecek ölüm aylığı toplam aylığın üzerine çıkamayacağından eş ve çocuklar arasında belli indirim yapılarak, maaş bağlanır. Anne ve babasının ölümü halinde çocuklara yüzde 50 oranında ölüm aylığı ödenir. Ayrıca ölen sigortalının emekli maaşının yüzde 90'ını aşmayacak şekilde (alt sınır aylık) yakınlarına maaş bağlanır ve bu maaş da eşe 2, çocuğa 1 hisse olarak pay edilir. Memurlarda ise sigortalının ölümü durumunda eşe yüzde 60, çocuğa da yüzde 30 oranında aylık bağlanır. Sigortalının vefatı 2008 yılından önce ise hak sahiplerinin ölüm aylığı şartları farklı; sigortalının 2008'den sonra ölümü halinde ise farklıdır.

Yüzde 5,69 olarak açıklanan Ocak 2018 zammından sonra sigortalılık ve ölüm tarihleri dikkate alınarak SSK ölüm taban aylıklarınının son üç yıl bazındaki miktarları şöyledir:

İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 öncesi vefat edenlerin taban aylıkları

Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise

Yüzde 80 Eş (Yüzde 60) Çocuk (Yüzde 30) Yüzde 45

2016 Ocak 1.038,15 760,22 380,12 570,17

2016 Temmuz 1.075,83 787,82 393,92 590,87

2017 Ocak 1.126,72 825,08 412,55 618,82

2017 Temmuz 1.193,09 873,68 436,85 655,26

2018 Ocak 1.260,97 923,39 461,71 692,55

İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 sonrası vefat edenlerin taban aylıkları

Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise

Yüzde 80 Eş (Yüzde 60) Çocuk (Yüzde 30) Yüzde 45

2016 Ocak 1.036,62 759,69 379,88 569,80

2016 Temmuz 1.074,25 787,27 393,67 590,48

2017 Ocak 1.125,06 824,50 412,29 618,41

2017 Temmuz 1.191,33 873,07 436,57 654,84

2018 Ocak 1.259,11 922,75 461,41 692,09

İlk defa 01.01.2000-30.09.2008 arasında sigortalı olup 01.10.2008 sonrası vefat edenlerin taban aylıkları

Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise

Yüzde 80 Eş (Yüzde 60) Çocuk (Yüzde 30) Yüzde 45

2016 Ocak 612,82 459,60 229,82 344,73

2016 Temmuz 635,07 476,28 238,16 357,24

2017 Ocak 665,10 498,81 249,43 374,14

2017 Temmuz 704,28 528,19 264,12 396,18

2018 Ocak 744,35 558,25 279,15 418,72

01.10.2008’den önce vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak ölüm geliri alt sınır geliri

Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise Sigortalı Alt Sınır Geliri

2017 Temmuz 568,26 426,20 213,10 319,65 710,33

2018 Ocak 600,59 450,45 225,23 337,84 750,75

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı 2018/Ocak – Aralık olan gelirlerde sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması halinde bağlanacak gelir

67,65 x 30 x %85 = 1725,08 TL’den az olmayacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI

– Eşini kaybeden bir kişinin dul aylığı alabilmesi, başka bir evlilik yapana ya da ölene kadar devam eder. Sigortalı bir işe girerse aylığının yarısını alabilir.

– Baba veya annesini kaybeden bir erkek, 18 yaşına kadar kesintisiz, öğrenciliği devam ederse 25 yaşına kadar kesintisiz yetim aylığı almaya hak kazanır. Ancak eğer erkek çocuğunun çalışmasına engel olacak bir malül durumu mevcut ise o zaman yaşına bakılmaksızın ömür boyu yetim aylığı alabilir.

– Baba veya annesini kaybeden bir kız çocuğu, evlenene kadar ve sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun ömür boyu yetim aylığı alır. Evlenirse ya da bir işe girerse aylık kesilir. Boşandığında ya da işten ayrıldığında aylık yeniden kendisine bağlanır.

– Hiçbir geliri, mal varlığı bulunmayan ve sigortalının ölmeden önce bakmakla yükümlü olduğu 65 yaş üzeri anne ve babası ölüm aylığı adı altında maaşa bağlanabilir.

– Dul ve yetim aylığı alabilmek için resmi talepte bulunulması gerekmektedir. Bunun için ölüm aylığı talep belgesini il ve ilçelerde bulunan sigorta müdürlüklerine teslim edilmesi şarttır. Talep yoksa bu maaş bağlanmaz.

– Dul ve yetim aylığı ödemeleri sigortalının ölüm tarihini izleyen ilk aybaşında ödenmeye başlar. Eğer başvuru talebinde gecikme yaşanırsa, yapılan başvuruya bağlı olarak ilk ay başında ödeme gerçekleşmeye başlar.