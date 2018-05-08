Dumankaya Alman firmasına satılabilir

TMSF Başkanı Dumanyaka'nın satışı için Alman firma ile anlaşmak üzere olduklarını açıkladı.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Dumankaya Grubu hakkında açıklamada bulundu. Gülal, ‘Dumankaya’da 8 bin kişinin mağduriyetini çözüyoruz. Alman bir firma ile anlaşmak üzereyiz. Dumankaya’daki mağduriyeti 10 gün içinde çözeriz’ ifadelerini kullandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal Kayseri’de Boydak Holding’in faaliyetlerine yönelik basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*16 yıllık süreçte Bank Asya hariç bankacılık krizi olmaması rezervizimi büyütmemizi sağladı, 34.7 milyar TL’lik rezervimiz var bu rezerv Avrupa’daki en büyük rezevlerden biri

*2001 sonrası devraldığımız 26 bankanın hakim ortaklarının borçlarını tahsil çalışmamız var; 23 milyar dolar tahsilat sağladık

*Elimizde 960 şirket var, aktif büyüklüğü 50.3 milyar TL, bu şirketlerde irtifa kaybı istemiyoruz; TMSF kayyumluğunda aktifler yüzde 12 büyüdü

*Büyük grupların satışı ile alakalı mahkeme süreçlerini bekliyoruz; 2018’de özellikle bunlarla ilgili kararları bekliyoruz

*Bizi en çok yoran inşaat, ciddi mağdur olanlar var Dumankaya ve Fi-Yapı’da; konsantrasyonumuz bunları çözmek

*Seçim öncesi bu mağduriyetlerle (inşaat)ilgili adım atmış olacağız

*Yurtdışı kaynaklı Alman tandaslı bir grup bu inşaat şirketlerindeki tamamlanmamış inşaatları tamamlamayı taahhüt etti

*Yarım kalan inşaatlarla ilgili anlaşmada son aşamadayız, 10 gün içinde aksiyon alacağız

*Dumankaya’da yarım kalan 4 proje var toplamda iki grupta 8,000 mağdur var, mağduriyeti gidermek için çalışmaların sonuna geldik

*Yarım kalan bu inşaatlarla ilgili attığımız bu adımda sorun olursa B planımız var, her halükarda seçim öncesi aksiyon alacağız

REUTERS- FOREKS