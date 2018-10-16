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Dünya bankalarından Suudi Arabistan’a protesto

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkındaki yaygın kaygılar sürerken, Suudi Arabistan'ın düzenlediği üst düzey yatırım konferansına katılımını iptal eden kişi ve kurumlar artıyor. HSBC, Standard Chartered ve Credit Suisse Suudların konferansına katılmama kararı aldı.

android-time 14:16 16 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Dünya bankalarından Suudi Arabistan’a protesto
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkındaki yaygın kaygılar sürerken, Suudi Arabistan'ın düzenlediği üst düzey yatırım konferansına katılımını iptal eden kişi ve kurumlar artıyor. HSBC, Standard Chartered ve Credit Suisse Suudların konferansına katılmama kararı aldı.

HSBC, Standard Chartered ve Credit Suisse de yöneticilerinin 23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan’da düzenlenecek konferansa katılmayacaklarını açıkladılar.

Aynı kararı daha önce JPMorgan & Chase Co CEO’su Jamie Dimon ve BlackRock CEO’su Larry Fink de açıklamışlardı.

Önde gelen medya ve teknoloji sektörü şirketleri de Kaşıkçı’nın kaybolmasından sonra toplantıya katılmayacaklarını duyurdular.

POMPEO RİYAD’DA

ABD’de yaşayan ve Washington Post gazetesinde köşe yazarı olan Kaşıkçı, 2 Ekim günü ülkesinin İstanbul’daki başkonsolosluk binasına girmiş ancak daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Türk yetkililerin Kaşıkçı’nın binada öldürülmüş olabileceği yolundaki görüşü, Suudi Arabistan tarafından reddedilmişti.

Amerikan medyasındaki haberlere göre ise Riyad yönetimi Kaşıkçı’nın sorgulanması sırasında öldürüldüğünü kabul etmeye hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Suudi Arabistan Kralı Salman ile görüşmek üzere Riyad’a gitti.

REUTERS

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