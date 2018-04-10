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Dünya devinden pembe renkli çikolata

Nestle yeni Kit Kat çikolatasını İngiltere'de satışa sunuyor. Pembe renkteki KitKat Ruby, 16 Nisan Pazartesi'den itibaren müşterilerle buluşacak. Ürün pembe rengini, yakut kakao çekirdeklerinden alıyor.

Sozcu.com.tr
android-time 15:01 10 Nisan 2018
Haberler Ekonomi
Dünya devinden pembe renkli çikolata
Nestle yeni Kit Kat çikolatasını İngiltere'de satışa sunuyor. Pembe renkteki KitKat Ruby, 16 Nisan Pazartesi'den itibaren müşterilerle buluşacak. Ürün pembe rengini, yakut kakao çekirdeklerinden alıyor.

Business Insider’da yer alan habere göre, pembe renk, çekirdeklerin lezzetini ve renk tonlarını açmak için belirli bir süreçten geçtikten sonra doğal olarak ortaya çıkıyor.

Nestlé’nin İngiltere şekerleme işletmesi Pazarlama Direktörü Alex Gonnella, “Ruby çikolata, şekerlemelerde büyük bir yeniliktir ve KitKat’ın İngiltere’de bu heyecan verici yeni çikolatayı öne çıkaran ilk büyük marka olmasından gurur duyuyoruz” dedi.

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Nestlé, yıllar boyunca, yeşil çay, wasabi ve kiraz çiçeği versiyonları da dahil olmak üzere, 350’den fazla KitKat çeşidini piyasaya sürdü.

Son güncelleme: android-time 15:0610.04.2018
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