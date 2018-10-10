Dünya Enflasyonla Topyekun Mücadele Planını nasıl gördü?

Financial Times markaların yüzde 10 indirim yapacağı enflasyonla mücadele planını 'radikal bir tutum' olarak nitelendirdi. Wall Street Journal planın gönüllülük esasıyla işleyeceğine vurgu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hükümetin enflasyonla mücadele planını açıkladı. Plan yerli ve yabancı basında oldukça ilgi gördü.

Financial Times gazetesi hükümetin yüzde 10 indirim kampanyasını enflasyonla mücadele için ‘radikal bir yöntem' olarak tanımladı.

‘PLAN YANLIŞ SİNYALLER VERİYOR’

Gazete Enflasyonla Topyekûn Mücadele Planı'nı verdiği haberinde GAM Fon yöneticisi Paul McNamara planı eleştirerek, “Plan kesinlikle yanlış sinyaller veriyor” açıklamasında bulundu.

McNamara, “Enflasyonu düşürmek için para değerli kılınmalıdır” diye konuştu.

ABN Amro adına açıklamalarda bulunan Nora Neuteboom ise planla ilgili “Plan bana biraz umutsuz geldi” ifadelerini kullandı.

WSJ: ENFLASYONU TERBİYE PLANI

Wall Street Journal ise okurlarına haberi, ‘Türkiye enflasyonu terbiye etme planını açıkladı' başlığı ile duyurdu.

New York Times ise haberi okurlarına, ‘Türk firmaları yüksek enflasyonla savaşa yardım için fiyatları düşürüyor' başlığı ile duyurdu.