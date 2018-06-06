Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı! Yıldızlar ne kadar kazanıyor?

Forbes dergisi dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Amerikalı boksör Floyd Mayweather listenin ilk sırasında yer alırken, dünyanın en iyi futbolcuları olarak gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

Amerikalı boksör Floyd Mayweather’ın, Conor McGregor ile yaptığı gişe rekorları kıran maçı, onu yedi yıl boyunca dördüncü kez Forbes’ın en çok kazanan sporcuları listesinin başına getirdi.

Lakabı ‘money’ (para) olan Mayweather, geçtiğimiz yıl İrlandalı Karışık Dövüş Sanatları şampiyonu McGregor’a karşı mücadelesinden 275 milyon dolar kazandı.

Forbes, mücadelenin Mayweather’ın kariyerini 1 milyar dolara yükselttiğini belirterek, dünyaca ünlü basketbolcu Michael Jordan ve golfçü Tiger Woods’tan sonra 10 rakamlı kazanç elde eden tek sporcu olduğunu yazdı.

Son iki yılda sıralamada en üst sıralarda yer alan Real Madrid’in süper starı Cristiano Ronaldo, Arjantinli rakibi Lionel Messi’nin ardından listede 3. sırada yer aldı.

Geçen yaz transfer döneminde 260 milyon dolarlık bonservis karşılığında Barcelona’dan Paris St Germain’e transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar ise kendisine 5. sırada yer buldu.

İsviçreli tenis esfsanesi Roger Federer ve basketbol yıldızları LeBron James ile Stephen Curry de listede ilk ona giren isimler.

İşte Forbes’a göre dünyanın en çok kazanan sporcuları: