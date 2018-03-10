Dünyanın en iyi 100 otelinden 21’i Türkiye’den

Dünyanın önemli tur operatörleri arasında yer alan TUI, her sene verdiği TUI Holly ödüllerini almayı başaran dünyanın en iyi 100 otelini açıkladı. Misafir anketleri ile belirlenen TUI Holly 2018’de Türkiye’den 21 otel yer aldı.