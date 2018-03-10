Dünyanın en iyi 100 otelinden 21’i Türkiye’den

Almanya'da gerçekleştirilen TUI Holly ödül töreninde Türkiye'den 21 otel dünyanın en iyi 100 otel listesine girmeyi başararak ödül almaya hak kazandı. TUI'nin misafir anketleri sonucunda 20 otel o listede yer aldı.
Türkiye'den listeye giren oteller:
Robınson Club Camyuva (ANTALYA)
Ali Bey Resort (ANTALYA)
Barut Acanthus & Cennet (ANTALYA)
Barut Hemera (ANTALYA)
Barut Hotels Arum Resort & Spa (ANTALYA)
Barut Kemer Barut Lara (ANTALYA)
Blue Waters Club Club (ANTALYA)
Grand Aqua (ANTALYA)
Concorde de Luxe Resort Hotel (ANTALYA)
Commodore Elite Suites Spa (ANTALYA)
Hotel Melas Holiday Village (ANTALYA)
Hotel Melas Resort (ANTALYA)
Jiva Beach Resort (FETHİYE- MUĞLA)
Robınson Club Sarıgerme Park (ORTACA- MUĞLA)
Sentido Lykia Resort & Spa (FETHİYE- MUĞLA)
TUI BLUE Palm Garden (ANTALYA)
TUI BLUE Sarigerme Park (ORTACA- MUĞLA)
TUI MAGIC LIFE Sarigerme (ORTACA- MUĞLA)
TUI SENSATORI Resort Fethiye (FETHİYE- MUĞLA)
TUI SENSIMAR Andiz (ANTALYA)