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Dünyanın en iyi 100 otelinden 21’i Türkiye’den

Dünyanın önemli tur operatörleri arasında yer alan TUI, her sene verdiği TUI Holly ödüllerini almayı başaran dünyanın en iyi 100 otelini açıkladı. Misafir anketleri ile belirlenen TUI Holly 2018’de Türkiye’den 21 otel yer aldı.

android-time 14:53 10 Mart 2018
Haberler Ekonomi
Dünyanın en iyi 100 otelinden 21’i Türkiye’den
Dünyanın önemli tur operatörleri arasında yer alan TUI, her sene verdiği TUI Holly ödüllerini almayı başaran dünyanın en iyi 100 otelini açıkladı. Misafir anketleri ile belirlenen TUI Holly 2018’de Türkiye’den 21 otel yer aldı.

Almanya'da gerçekleştirilen TUI Holly ödül töreninde Türkiye'den 21 otel dünyanın en iyi 100 otel listesine girmeyi başararak ödül almaya hak kazandı. TUI'nin misafir anketleri sonucunda 20 otel o listede yer aldı.

Türkiye'den listeye giren oteller:

Robınson Club Camyuva (ANTALYA)

cx

Ali Bey Resort (ANTALYA)

xc

Barut Acanthus & Cennet (ANTALYA)

cxs

Barut Hemera (ANTALYA)

xcs

Barut Hotels Arum Resort & Spa (ANTALYA)

44

Barut Kemer Barut Lara (ANTALYA)

xcsa

Blue Waters Club Club (ANTALYA)

xcza

Grand Aqua (ANTALYA)

xcsw

Concorde de Luxe Resort Hotel (ANTALYA)

xcsq

Commodore Elite Suites Spa (ANTALYA)

147

Hotel Melas Holiday Village (ANTALYA)

vf

Hotel Melas Resort (ANTALYA)

vddd

Jiva Beach Resort (FETHİYE- MUĞLA)

dv

Robınson Club Sarıgerme Park (ORTACA- MUĞLA)

xcssa

Sentido Lykia Resort & Spa (FETHİYE- MUĞLA)

cds

TUI BLUE Palm Garden (ANTALYA)

bgr

TUI BLUE Sarigerme Park (ORTACA- MUĞLA)

dew

TUI MAGIC LIFE Sarigerme (ORTACA- MUĞLA)

gbt

TUI SENSATORI Resort Fethiye (FETHİYE- MUĞLA)

cdss

TUI SENSIMAR Andiz (ANTALYA)

be
Son güncelleme: android-time 14:5410.03.2018
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