Durmaz da durduramadı, 3 şeker fabrikası daha gitti

Hükümetin satışa çıkardığı 14 şeker fabrikasından üçünün daha ihalesi, CHP’nin protestosu altında yapıldı. İhale, çevik kuvvet polisinin gözetiminde gerçekleşti.

İhalenin yapıldığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) binasına alınmayan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, yüksek demirleri tırmanıp bahçeye atladı. Durmaz bahçedeki güvenlik kulübesinden uzaktan kumandaları alıp kapıyı açmaya çalıştı. Kapı açılmayınca arka kapıyı açıp CHP'li vekil ve yöneticileri içeri aldı. Durmaz, binanın elektronik kapısını da eliyle zorlayıp açtı ve salona girdi.

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YİNE DOĞUŞ

İlk ihalede en değerli fabrika olan Afyon Şekere en yüksek teklifi 725 milyon lirayla Doğuş Gıda verdi. Doğuş daha önce de Bor ve Yozgat'ı almıştı. Salonda bulunan CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, bu satışa tepki gösterdi, “Milletin malını tekelci sermayeye teslim ettiniz” diyerek bağırdı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından CHP'li Durmaz, Zeybek ve PM yesi Semra Dinçer binadan ayrıldı.

İkinci ihalede Burdur şeker fabrikasına en yüksek teklifi 487 milyon lirayla Erser Grup- Sterk Plastik verdi. Elbistan'ın satışa çıkarıldığı üçüncü ihalede de en yüksek teklifi 297 milyon lirayla Mutlucan Tuz firması verdi. Böylece 14 fabrikadan 9'u satılmış oldu.Satış ÖYK onayından sonra kesinleşecek.