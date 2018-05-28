İşverenlerin, çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden vermeleri için tescil edilen/edilecek iş yerlerine e-bildirge şifresi verilmektedir. Peki e bildirge nedir? E bildirge şifresi nasıl alınır? SGK e şifre başvurusu nereye yapılır? E bildirge ile ilgili herşeyi haberimizde bulabilirsiniz...

İşverenlerin, işçilerine ait sigorta primlerinin belgelerinin internet üzerinden verilmesi ve bu belgelerle ilgili bildirimlerin internet üzerinden gerçekleştirilebilmesi için uygulamaya soktuğu e bildirge hakkında merak ettikleriniz tüm detayları ile haberimizde…

E BİLDİRGE NEDİR?

E-bildirge, işverenlerin çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla ödeyebilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan bir portaldır.

İş yerlerinde üç (3) ve üzeri sigortalı çalıştıran özel ve resmi iş yerleri 29.04.2015’ten itibaren çalışanlarla ilgili bilgileri e-bildiri yoluyla iletmek zorundadırlar.

Fakat üçün altında çalışanı olan şirketler de isterlerse e-Bildirge kullanabilirler.

Eğer çalışan sayınız üçün üstüne çıkarsa, çalışan sayısı artışını takip eden ayda E-bildirge bildirme zorunluluğu vardır.

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E BİLDİRGE NASIL ALINIR?

E-bildirge kullanmak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

– E-bildirge formu edinip, işverenin kendisi, işveren vekili ya da imza yetkisi olan biri tarafından doldurulmalı,

– İş yerinizin işlem gördüğü sigorta il müdürlüğüne (İl Müdürlükleri listesi) başvurarak kullanıcı kodu ve şifre almanız gerekmektedir.

E-BİLDİRGE İLE YAPILAN İŞLEMLER

– T.C. Kimlik nolu sigortalı sorgulayabilme

– Sigortalı hesap fişi işlemleri

– Sigortalı işe giriş bildirgesi

– Kullanıcı işlemleri

– şveren borç görüntüleme ve ödeme işlemleri

– 5458 yeniden yapılandırma ön hazırlık işlemleri

– E-Borcu Yoktur belgesi hazırlama

– Aylık prim ve hizmet belgesi işlemleri

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İNTERNET ÜZERİNDEN E BİLDİRGE ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

SGK’da işyeri tescili işlemini tamamlamış işverenler ve yetkilendirdiği kişiler e-devlet şifreleri ile e-bildirge şifresi alabilirler.

İnternetten e-bildirge şifrenizi almak için izlemeniz gereken yol şudur:

– SGK web sitesine girin (www.sgk.gov.tr)

– E-SGK bağlantısına tıklayın

– Diğer uygulamalar üzerine tıklayın

– E-SGK Şifre’ye tıklayın

– E-devlet şifreniz ile giriş yapın