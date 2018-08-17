E-Devlet ikametgah sorgulama işlemi: İkamet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çok sayıda hizmete ulaşmasını sağlayan e-Devlet'ten ikametgah belgesi almak kolaylaştı. E-Devlet ikametgah sorgulama işlemi nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

18 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılan e-Devlet Kapısı vatandaşların, devlet kurumlarında olan işlerinin büyük bir bölümünü uzun kuyruklar beklemeden internet üzerinden kolayca yapmasını sağlıyor. İş başvuruları olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş tarafından talep edilen ikametgah belgesi de e Devlet üzerinden alınan belgeler arasında. Peki, e-Devlet ikametgah sorgulama işlemi nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden ikametgah belgesi alma işlemi hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

Birçok hizmete istediğiniz anda kolaylıkla ulaşmanızı ve gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet sistemine yeni hizmetler ekleniyor. Bu anlamda son değişim ikametgah belgesi alma konusunda yapıldı. E-Devlet Kapısı üzerinden sunulan “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” hizmeti içeriği ve kapsamı genişletilerek yeni haliyle kullanıma açıldı. Daha önce sadece kendiniz için belge alabildiğiniz sistemden artık, eşiniz ve henüz ergin olmayan çocuklarınız için de ikametgah belgesi alabileceksiniz.

İKAMETGAH BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sistemde yer alan hizmetlerden faydalanabilmek için T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Ardından ‘e-Hizmetler’ bölümünden ‘Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ altında yer alan ‘Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama’ hizmetini bulun. Bu hizmete tıkladığınızda karşınıza işlem hakkında bilgilendirme yazısı çıkacaktır. Yazının hemen altında yer alan ‘Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum’ butonunu işaretleyerek ‘Devat Et’ butonuna tıklayın. Bu kez açılan ekranda belgeyi kimin için alacağınızı işaretlemeniz gerekiyor. Eğer kendiniz için alacaksanız ek bir bilgi gerekmiyor ancak eş yahut çocuğunuz için alacaksanız ona ait T.C. kimlik numarasını da ekrandaki gerekli alana girmeniz gerekiyor. Son olarak bir kez daha ‘Devam Et’ butonuna tıkladığınızda sorgulama işlemini tamamlamış olacaksınız. Sorgulama sonunda eğer isterseniz belgenin çıktısını da alabilirsiniz. Ayrıca gün içinde bir defa ikametgah sorgulama işlemi yapabiliyor olsanız da bu belgeden dilediğiniz kadar nüsha alabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama)

İKAMET DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM SÜRESİ VE CEZASI

İkametinizi değiştirdiğiniz takdirde bunu 20 iş günü içerisinde bildirmek zorunludur. Değişiklik bildirimi yapmayanlara idari para cezası uygulanır. Fakat her türlü afet, gasp hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle bu bildirimlerin yapılamaması hallerinde bu ceza uygulanmaz. Bu süre zarfında bildirimde bulunmayanlara 50 TL ceza kesilir. Aykırı bildirimin cezası da 1000 TL’dir.