E Devlet şifresi ne kadar? E Devlet şifresi nereden alınır? oub1

E-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu hizmetten yararlanmak için yapılması gereken en önemli işlerden biri e Devlet şifresi sahibi olmaktır. Peki e Devlet şifresi ne kadar? E Devlet şifresi nereden alınır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması amacı ile başlatılan e Devlet sistemine girişin anahtarı olan e Devlet şifresi ne kadar? E devlet şifresi neredne alınır? E Devlet ile merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

E DEVLET KAPISI NEDİR?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması, e-Devlet Kapısı ise, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir.

E DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

E Devlet sistemine girişin en önemli adımı olana e Devlet şifresini temin etmek için yapılması gereken şey; şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden birine başvurmaktır. E-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT'den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.

e-Devlet şifresi ayrıca yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Eğer mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet sistemine bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.

Şifre unutma durumunda şifre sıfırlama yapılabilmekte, ancak yeni şifre online (sms/ e-posta vb.) gönderilmemektedir.

E DEVLET ŞİFRESİ NE KADAR?

Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.

Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT'den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.

E DEVLET ŞİFRESİNİ KİMLER ALABİLİR?

15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancılar üzerinde T.C kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğini (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz ederek şahsen ya da vekaleti olan kişi aracılığıyla (vekalette “e-Devlet Şifresi almaya yetki olduğuna dair ibare bulunmalıdır)başvuru yaptığında PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden e-Devlet kapısı şifrelerini alabilirler. Bunun yanı sıra mahkeme kararıyla kendine vasi tayin edilmiş kişiler vasileri aracılığıyla e-Devlet Kapısı şifresi temin edebilirler. Bu durumlar harici başkaları adına şifre alımı mümkün değildir.

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