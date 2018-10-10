Birçok bürokratik işlemin yapılabildiği E Devlet'te bir süredir miras sorgulaması da yapılmaktadır. Askerlik belgesi, soyağacı sorgulama gibi hizmetlerin yanında miras sorgulama da vatandaşların işini kolaylaştıracak. Peki, E Devlet veraset ilamı sorgulama nasıl yapılır? Merak edilenler haberimizde...

Vatandaşlar zaman zaman kendilerine kalan mirası öğrenmek istemektedirler. E Devlet üzerinden 6 Mart 2018 tarihinde hizmet vermeye başlayan veraset sorgulama kişilerin bu merakını giderebilmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken konu, veraset sorgulaması yapılırken, miras bırakan kişinin 1990 sonrası ölüp ölmediğidir. Çünkü E Devlet üzerinden yapılan sorgulama 1990 ve sonrası için geçerlidir. E Devlet’te yapılan uyarı ise şu şekildedir;

Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve “Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir. Şimdi, veraset sorgulama nasıl yapılır? birlikte öğrenelim…

VERASET SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

– Öncelikle E Devlet’e (www.turkiye.gov.tr) giriş yapmanız gereklidir

– Arama bölümüne ‘Veraset sorgulama’ yazdıktan sonra karşısına çıkacak ekranda ‘Adalet Bakanlığı/Veraset İlami Sorgulama’ (https://www.turkiye.gov.tr/ adalet-veraset-ilami-sorgulama) bölümüne tıklayınız

– Açılan sorgulama alanında miras bırakan kişinin TC Kimlik Numarası giriniz ve ‘Sorgula’ butonuna tıklayınız.

Böylelikle E Devlet üzerinden veraset sorgulamış olursunuz.

Sorgulama sonucunda kişiye bırakılan bir miras varsa, bunun için Veraset ve İntikal Vergisi ödemesi gerekiyor. Uygulamaya göre, 2018 yılında 240 bin liraya kadar olan miraslarda yüzde 1 vergi uygulanıyor. Bu oran, miras tutarına göre yüzde 10’a kadar yükselebilmektedir.

ARAMA MOTORUYLA VERASET SORGULANABİLİR Mİ?

– Arama yaptığınız arama motoruna ‘E Devlet veraset ilamı sorgulama’ yazdığınız takdirde, arama motoru sizi ‘Veraset İlami Sorgulama – E-Devlet’ (https://www.turkiye.gov.tr/adalet-veraset-ilami-sorgulama) sayfasına yönlendirecektir.

– Açılan sorgulama alanında miras bırakan kişinin TC Kimlik Numarasını giriniz ve ‘Sorgula’ butonuna tıklayınız.

Veraset sonucuna ulaşabilirsiniz.

VERASET İLAMI NEDİR?

Ölen kişinin ardından bıraktığı mirası belgelendiren durumdur ve Miras Hukuku’nun başlangıcıdır. Mirastan faydalanabilecekler Veraset İlamı veya mirasçılık belgesi ile belirlenir.

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Birçok işlemin yapıldığı E Devlet için şifreyi almak oldukça basittir. PTT’lerden, TC kimlik numaranızın bulunduğu resmi bir evrağı (TC kimliği, ehliyet, pasaport vs) ibra ederek alabilirsiniz.

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