e-Devlet’te emeklilik sorgulama nasıl yapılır?

Çalışanların emeklilik sorgulamasını SGK'nın ilgili birimlerine gitmeden yapabilmeleri artık çok kolay. Ne zaman emekli olacağınızı internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler aslında çok da zor değil. Emeklilik sorgulama nasıl yapılır? e devlette emeklilik sorgulama ve daha fazlası haberimizde...

Bildiğiniz gibi çalışanların bağlı oldukları sigorta kategorileri devletin sigorta kurumlarını tek bir sigorta kurumu çatışında toplamasıyla isim değişikliği olmuştur. Eskiden SSK olarak bildiğimiz sigortalılar artık 4A'lı sigortalılardır. 4B'liler ise eskilerin BAĞ-KUR'lularıdır. Emekli Sandığı olarak bildiğimiz devlet memurları da artık 4C kategori altında sigortalanmaktadır. Çalışanlar emeklilikle ilgili durumlarını yani emeklilik sorgulamasını, önceki yıllarda SGK'nın kendi sitesinden yapılabilmekteydi. Fakat SGK'nın e-Devlet kapsamına girmesi ile beraber, E-Devlet üzerinden de E devlet emeklilik sorgulama işlemi yapılabilmektedir. Bunu nasıl yapacaksınız işte yapmanız gerekenler…

E DEVLET EMEKLİLİK SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN NELER YAPILIR?

Öncelikle yapmanız gereken size en yakın bir PTT şubesinden E-Devlet şifresi almaktır. PTT şubesine gittiğinizde üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek alabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRE ÜCRETİ NE KADAR?

Şifre ilk alındığında PTT personeli size kapalı bir zarfta şifreyi verecektir. Bu şifrenin alımında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. 15 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bu şifreyi alabilir. Bu şifre ile her türlü E-Devlet sorgulamanızı yapabilirsiniz.

4A EMEKLİLİK SORGULAMASINI NASIL YAPACAKSINIZ?

E-Devlet 4A emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan E-Devlet SSK emeklilik hizmet dökümü sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

4B EMEKLİLİK SORGULAMASINI NASIL YAPACAKSINIZ?

E-Devlet 4B(BAĞ-KUR) emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4b-hizmet-bilgisi sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan E-Devlet 4B emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

4C EMEKLİLİK SORGULAMASINI NASIL YAPACAKSINIZ?

E-Devlet 4C(Emekli Sandığı) emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4c-istege-bagli-odeme-dokumu sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan e-Devlet 4C emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.