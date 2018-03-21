E-Devlet’ten bir yeni hizmet daha! E-Taşınma ile nakil işlemlerinde kolaylık

Soyağacı, miras ve şehit sorgulama uygulamalarının ardından e-Devlet'e yeni bir hizmet daha geliyor. Daha önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, e-devlet’in işlem hacmini arttırarak bundan sonra elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin e-devlet üzerinden taşınabileceğini söylemişti. Şimdi de Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, taşınma hizmetlerinin bütünleşik olarak e-Devlet üzerinden tek ekranla yapılabileceğini belirtti.

E-Devlet yeni bir uygulama ile tekrar gündeme geldi. E-Devlet üzerinden muhtara, kaymakamlığa gitmeden tek bir tık ile adres, elektrik, su abonelikleri yeni adrese taşınabilecek. Vatandaşlar taşınma sonrası kurum kurum gezme zahmetinden kurtulacak. E-Taşınma hizmeti ile vatandaşların tüm abonelik işlemleri, adres kayıtları ve okul değişiklikleri tek bir ekran üzerinde e-Devlet’ten kolayca yapılabilecek.

E-TAŞINMA İLE ABONELİKLER TAŞINACAK

Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, taşınma hizmetlerinin bütünleşik olarak e-Devlet üzerinden tek ekranla yapılabileceğini belirterek, “Taşınacak kişi e-Devlet’e girdiğinde bazı bilgiler otomatik olarak önüne gelecek. Hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyabileceksiniz. Aynı şekilde elektrik, su gibi tüm abonelik hizmetleri de buradan yapılacak” dedi.

Akşam’ın haberine göre, Kılıç, sistemin entegrasyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve abonelik gerektiren elektrik, su, doğalgaz gibi firmaların bilgi işlem ve strateji daire başkanlıkları ile bir araya geleceklerini söyledi.

SUAT HAYRİ AKA 4 AY ÖNCE ÇALIŞMAYI DUYURMUŞTU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka 23 Kasım 2017’de, e-Devlet’in işlem hacmini arttırarak bundan sonra elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin e-Devlet üzerinden taşınabileceğini söyledi. Suat Hayri Aka, e-devlet sisteminin aylık girişinin 117 milyona ulaştığını belirtirken 35 milyon kullanıcının sisteme giriş yaptığını 16 milyon kişinin ise e-Devlet sitesini aktif olarak kullandığını açıkladı. Aka 10 yıllık periyot içinde e-Devlet sistemine 200 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtirken sistemin yeni uygulamalarla daha da geliştirileceğini ifade etti.

Aka'nın açıklaması şöyle:

“Taşınma işi birden fazla kurumla işinizin olduğu o kurum bu kurum gezdiğiniz hayli zamanınızı alan bir iş. Şimdi devlet işlerini en azından e-devlet üzerinde halledebileceğiniz bir çalışma içindeyiz. Su, elektrik, gaz aboneliklerinin otomatik taşınması. Evrakların dijital olarak transferi. İkametgah vb. ve hatta çocuklarınızın okul kayıtlarının bile siteden yapılabildiği bir sistem. Vergilerin ödendiği mesela. Elbette bunun için yerel yönetimlerden kurumlara kadar herkesin aynı dilde ve dijital konuşması gerekiyor. Bilginin bir merkezde toplanması gerek. Bu da zaman alıyor. Belediyelerin hepsi dijitalde bu işleri görmüyor. Farklı farklı sistemlerin birbirine uyumu var sonra. Zaman alacak ama hayata geçtiğinde taşınmalarda bir yerden tüm işlerinizi halledeceksiniz.”

Sürecin tam anlamıyla ne zaman hazır hale geleceği ise henüz bilinmiyor.