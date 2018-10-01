E Devlet’ten uçuş yeri sorgulama: İç hatlar ve dış hatlar uçuş yeri sorgulama nasıl yapılır?

E Devlet kapısı vatandaşlara birçok farklı alanda sorgulama yapabilme imkanı tanır. Bunlardan biri de uçuş sorgulamadır. E Devlet’ten iç hatlar ve dış hatlar için ayrı ayrı sorgulama yapabilirsiniz. Sorgulama için ‘Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ sekmesini bulmalısınız. Bu hizmeti kullanarak dilediğiniz hava limanlanına ait uçuş bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Peki iç ve dış hat uçuşlarını nasıl sorgulanır?
– Öncelikle E Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) sistemine giriş yapılmalı.
– Arama bölümüne “Uçuş sorgulama” yazılmalı.
– Çıkan “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü/Uçuş Bilgileri Sorgulama” bölümü tıklanmalı
– “Sorgulama Kriterleri” bölümünde “Havalimanı Seçilmi”, “İç Hat” veya “Dış Hat” bölümü tıklanmalı, “Uçuş Seçimi” bölümünden “Gelen Uçuşlar” “Giden Uçuşlar”dan kullanacağınız bölüm tıklanmalı.
– “Güvenlik Resmi” bölümü de girilmeli ve “Sorgula” butonuna tıklanmalıdır.
Bu işlemler sonunda aradığınız uçuşu bulabilirsiniz.
E DEVLET’TEN NASIL SORGULAMA YAPILIR?
– Arama motoruna “E Devlet uçak bileti sorgulama” yazdığınızda karşınıza “Uçuş Bilgileri Sorgulama – E-Devlet” çıkacaktır. Linke tıkladığınızda yine;
– Çıkan “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü/Uçuş Bilgileri Sorgulama” bölümü tıklanmalı
– “Sorgulama Kriterleri” bölümünde “Havalimanı Seçilmi”, “İç Hat” veya “Dış Hat” bölümü tıklanmalı, “Uçuş Seçimi” bölümünden “Gelen Uçuşlar” “Giden Uçuşlar”dan kullanacağınız bölüm tıklanmalı.
– “Güvenlik Resmi” bölümü de girilmeli ve “Sorgula” butonuna tıklanmalıdır.
Bu işlemler sonunda aradığınız uçuşu bulabilirsiniz.
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